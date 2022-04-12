開藍牙「接觸提醒」get！社交距離APP優化　建議遶境、演唱會優先用

▲指揮中心資訊組組長簡宏偉說明社交距離APP優化內容。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土確診人數飆升，匡列疫調恐難及Omicron傳播速度，指揮中心將推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，今（12）日公布初步規劃。指揮中心表示，「臺灣社交距離APP」已優化實聯制措施等相關功能，民眾只要開啟藍芽功能，就能收到確診者接觸提醒，鼓勵民眾儘速下載；另建議市場、餐廳、遶境、演唱會等場域優先使用。

指揮中心喊出用社交距離APP取代實聯制，要求公務員優先下載，亦規劃未來參加演唱會者須先出示APP方可入場。目前APP下載量僅600多萬人，與陳時中喊出的1200萬人尚有不小落差。

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指揮中心說明，除了簡訊實聯制，「臺灣社交距離APP」亦是科技防疫之一大利器，且在通知確診個案相關接觸者上，較現行之實聯制做法更為快速且精準。「臺灣社交距離APP」只要下載安裝，無須註冊及登錄資料，主要利用藍牙技術，記錄相關資料。

為了更全面性地使用，指揮中心優化此APP功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等部分，「首頁動態畫面」為方便用戶確認APP是否正常運作；「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。用戶之APP每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知之效果。

指揮中心指出，「臺灣社交距離APP」在民眾廣泛使用下才能發揮最大成效，此APP將搭配現行簡訊實聯制，民眾進入場域時僅需出示APP畫面，得免用其它實聯制措施，提供更便利之自主防疫方式。為提高「臺灣社交距離APP」使用率，將鼓勵公務機關及關鍵基礎設施提供者之工作人員安裝使用，並鼓勵一般民眾一起使用。另建議特定或不特定之多數人進入場域或特定活動時，如餐廳、市場、演唱會或遶境等場域或活動，優先使用此APP做為科技防疫工具，在後續之實聯通知上會更快速精準。

指揮中心呼籲，「臺灣社交距離APP」能在確診個案確定之第一時間通知可能之接觸者，且又能兼顧個人隱私，已於App Store及Google Play雙平台發布最新版本，鼓勵未安裝之民眾下載使用，並提醒已安裝之民眾儘速更新。

▲▼台灣社交距離APP優化說明。（圖／指揮中心提供）



▲台灣社交距離APP。（圖／指揮中心提供）