預測「今有機會超過500例」！醫曝放棄2行動　單日破萬才可能出現

▲有醫師預測，今日或本週有機會看到本土確診破500例。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學今（12）日預測，今天或本週有機會見到破500例本土確診。他說，在未放棄疫調和隔離政策下，本土個案大幅度快速飆升機率不高，但要減少也不容易，將數字壓在某個區間或控制緩步上升，「已經是最好局面」。除非這2行動都放棄，單日破萬才可能出現。

本土個案連續3日破400例，許多人開始預測何時破千，甚至破萬。急診科主任謝宗學今早在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，在現行防疫措施強度沒改變的背景下，未放棄疫調和隔離措施，本土病例大幅度快速飆升機率不高，但要減少也不容易。最可能走走停停、緩步上升的格局。

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謝宗學預測，今日或本週有機會見到超過500例的本土確診，之後要走到單日超過1千人，可能需要花上數週時間，「除非放棄疫調和隔離政策，單日破萬本土新增確診病例才有可能出現。」

▲醫師認為，將本土確診數壓制在可控範圍內，已是最好局面，避免發生醫療排擠效應。（示意圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學認為，將本土新增確診數壓制在某個區間或控制緩步上升，已經是最好的局面，讓醫療體系逐步適應和避免發生醫療排擠效應，讓重症患者可得到適當照顧，可望維持極低死亡率，花較久時間漸進與病毒共存，再考慮進一步開放邊境及鬆綁防疫措施。

「目前的作法是最實際的，因為全民健保的體制下，我們重症量能並沒有想像的多。」謝宗學強調。他說，過去只要發生流感大流行，重症加護床位即面臨吃緊窘境，倘若不加以控制、放任Omicron變異株快速擴散，重症醫療量能很快就會不足，死亡率將會增加。