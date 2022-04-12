陳時中估「疫情走到尾巴」時間點！將投入選舉？　他給答案了

▲陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／截自周玉蔻直播畫面）

記者李佳蓉／綜合報導

國內本土疫情持續升溫，已連續3天本土飆破400例確診，何時可以出國玩返台不用隔離？也是不少人關心重點。指揮官陳時中今（12）日接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪指出，「等這波疫情穩住了，我們就會來考慮！」並推測6月底疫情應該走到尾巴了。對於疫情趨緩後是否參選，他也回應了。

「什麼時候可以去日本、美國玩，什麼時候可以開放去哪個國家回來不用隔離？」周玉蔻問。陳時中回答，當然不是不可能，等對方疫情降到一個情況，「我們曾經也做過不是嗎？」他透露等這波疫情穩住了就會開始來考慮。至於何時會穩住？他預估，「6月底應該走到尾巴了吧，我期待！」

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周玉蔻追問，「疫情6月底到尾巴，你可以參選啊！」陳時中笑著說，「參選是兩回事啦，現在我想防疫是在我人生裡一個非常重大的任務。」周接著問，民進黨人士是否有找陳談過，他未正面回應，只說「有談過的人很多」。

被問到總統蔡英文、前行政院副院長林錫耀也找過陳時中？他則回應，「沒有正式談過」。周緊接著問，「非正式談過？」陳呵呵笑了2聲說，「你這樣我很難回答」。他再次強調，「在我而言，防疫是我第一重要的任務，若能夠有任何的可能，才會思考其他，對我現在來講，防疫是我唯一。」

周玉蔻再問，「要參選你有準備吧？」陳時中愣回，「我沒有準備參選啊，我有政務好多，會期準備用10個法案到立法院，還有防疫的事情，把這事情做得好好的，我就覺得非常好。」

談到防疫至今已2年，最大的困難點，陳時中突然感性地說，「我想就是有些不太正確的口水，從第一年我就有感受到，但力道越來越強，就要花更多時間去解釋。」任何相關的不同意見，都會虛心受教並檢視正確性，不會因為是「類口水」完全不理。他也坦言，防疫迄今「有一些些累了」。