台灣被逼著躺平！境外移入確診數「都沒減少」　醫驚：見鬼了

▲台灣境外移入確診數居高不下，讓醫師想不透。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發，國內確診數飆高之餘，一個現象卻讓醫師想不透！精神科醫師潘建志稍早發文，指出台灣境外移入確診數一直居高不下，昨（11）日還有191例，讓他實在不懂，「按照比例，台灣的境外移入確診也應該減少才對啊？」而且台灣篩檢方面很嚴謹，境外移入卻不見少，「真是見鬼了！」

潘醫師12日上午在粉絲專頁「BillyPan 潘建志醫師」發文，開頭點出「當全世界都共存後，台灣被逼著也要躺平。台灣境外移入確診數，一直居高不下，昨天還有191例」，這讓他直呼「實在不懂」。因為根據統計，全世界、亞洲、越南（台灣境外移入最多的國家），每日新增確診數從3/19之後都一直減少。

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「入境人數差不多，按照比例，台灣的境外移入確診也應該減少才對啊？」潘建志納悶道，台灣還有規定，來台前要有兩日內PCR陰性証明，越南還被要求加上登機前6小時快篩陰性証明，可以說是相當嚴謹，境外移入卻不見減少，「真是見鬼了！」

會這樣想，是因為台灣不可能鎖國不讓人入境，可一旦境外移入的確診數多，「就有一定比率（1%就很高）的病毒滲透進社區，經由防疫旅館群聚，機場人員醫護人員感染等，很難避免。」若一直有新的社區傳播鏈，就要一直匡列隔離，才能控制住本土確診數，「境外移入居高不下，本土確診就很難控制，匡列隔離的量能快不夠了。」

潘建志接著說，他想了很久，覺得有個可能，「境外移入一直這麼多，其實是因為全球乃至於亞洲、越南，疫情並沒有降溫。確診數統計上減少，是因為大部份國家都躺平了，都不再認真檢驗PCR」，畢竟因為BA.2，全球的確診數還是一直在增加中，而入境旅客因為無症狀，入境前還在潛伏期，在台灣做了PCR才發現確診。

他不禁對台灣篩檢態度給予肯定，「台灣只要入境，一定會驗好幾次PCR」，這等於在幫全世界隨機採樣，比統計數字更能反應出真實情況，「因為台灣還沒有出現過Omicron/BA.2 海嘯，沒有放棄入境PCR檢驗。很多國家的邊境已經放鬆管制，甚至連口罩都不用戴了。」最後他也直呼，「當全世界都共存後，台灣被逼著也要躺平。要靠老人疫苗覆蓋率增加，還有足夠的口服藥來減少重症死亡率了。」