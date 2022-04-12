台灣最大菸商「傑太日煙」員工確診　台南廠停工2天...百人急採檢

▲外商傑太日煙國際公司台南廠，傳出有生產線員工確診，台南市衛生局要求廠方停工兩天清消，並召回百餘位員工進行篩檢。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣最大、全球第三的外商傑太日煙國際公司台南廠，傳出有生產線員工發燒快篩陽性，經安排PCR陽性確診，台南市衛生局要求廠方停工兩天清消，並於12日召回百餘位員工進行篩檢，台南市近日疫情發燒，每天都有確診人數，傑太日煙國際公司台南廠員工也發生確診，工業區防疫岌岌可危，恐成新的防疫破口，令民惶惶不安。



據了解，傑太日煙台南菸廠生產線一名男員工，11日上班出現發燒，經自行快篩陽性，經報告廠方後，前往成大醫院進一步PCR，結果出爐確診為陽性，令工廠一片嘩然。

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▲廠方公告依台南市衛生局最新要求，工廠所有員工含長期合約商，返回工廠接受PCR檢測，另工廠即日起暫停營運兩日。（圖／民眾提供）

據廠方的公告資料指出：「各位同仁，依台南市衛生局最新要求，本廠所有員工含長期合約商，必須於星期二(4/12) 11:00時到13:30時期間，返回工廠接受PCR檢測，時程安排如后11:00 -11:30 D班人員含MP辦公室及該班合約人員；11:30-12:00A/E班人員及該班合約人員；12:00-12:30B/F班人員及該班合約人；12:30-13:00C班人員及該班合約人員； 13:00-13:30辦公室人員及合約人員。請同仁依規劃，提前10分鐘返回工廠接受檢測。另工廠即日起暫停營運兩日，預計星期四(4/14)07:00時恢復營運」。

傑太日煙國際公司是全球第三，台灣最大的菸廠，台南廠生產線有有百餘位員工，每天兩班制生產，每班次12小時，如今傳出有員工確診，防疫可能出現破口，近來科技廠員工也頻傳確診，科工區、工業區防疫岌岌可危，令民眾甚感憂心。加上近來台南市每天都有確診個案傳出，且有擴大傳播跡象，台南市衛生局防疫作為保守，許多網友都抨擊公布疫調足跡不確實，媒體詢問疫情問題都不回應，黃偉哲市長雖用心努力防疫，但在防疫資訊不透明下，民眾對市府防疫作為，也逐漸失去信心。