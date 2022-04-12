防疫加嚴！設單一窗口洽公　進彰府要帶打滿3劑小黃卡

▲進彰化縣府要帶施打3劑小黃卡等證明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為因應疫情升溫及國內本土病例持續增加，彰化縣政府自今(12)日下午1時起重啟縣府一樓中庭單一窗口洽公區，洽公民眾務必出示打滿3劑疫苗接種證明(小黃卡)、健保卡(有張貼疫苗接種日期)等證明資料，二樓以上僅限縣府人員進出，為嚴防造成防疫破口，請洽公民眾務必配合。

▲彰化縣府設防疫門通關。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府表示，疫情升溫，為維持縣府公務正常運作及避免疫情擴大，自本(111)年4月12日下午1時起方便民眾洽公，重啟縣府一樓中庭單一窗口洽公區，進入縣府洽公民眾需全程配戴口罩、實聯登記、量測額溫，並應符合接種COVID-19疫苗3劑或2劑且滿14天，並出示疫苗接種證明，或提供3日內快篩陰性證明；未符合上述規定者，縣府亦於南郭路側門設置服務台，協助收件。

▲進彰化縣府要實聯制。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府說明，疫苗接種證明，包括接種紀錄卡(小黃卡)、健保卡(有張貼疫苗接種日期)、疫苗接種數位證明、健康存摺的疫苗接種紀錄等；禁止非公務郵件、包裹、外送等遞送人員直接進入辦公區域，縣府於南郭路側門置有「物流收送區」，統一於物流收送區送貨與取貨。

彰化縣政府同時提醒民眾，儘速完成三劑疫苗接種，於防疫期間可多加利用電話諮詢或線上申辦，減少進出公共場所，保護自身健康。

▲進彰化縣府防疫升級。（圖／記者唐詠絮攝）