疫情延燒！花蓮新增類醫院防疫旅館　醫護人員進駐照護

▲花蓮縣長徐榛蔚前往加強型防疫旅館視察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮為強化醫護收容量能，縣長徐榛蔚指示相關業務單位整備加強型防疫旅館，用於收治輕症病患。徐榛蔚11日在衛生局副局長鍾美珠的陪同下，前往加強型防疫旅館視察，完善隔離者照護網。

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花蓮縣內的防疫旅館總房數為187間，現住人數為164人，空房數為23間 。新增加強型防疫旅館採類醫院模式，總計56間，兩人一室，可收治112人，由部立花連醫院護理人員進駐，入住者以18歲至65歲無慢性病者為主，每日進行血氧監測機、和定時量測體溫，確認身體健康狀態。

▲新增加強型防疫旅館採類醫院模式，總計56間，兩人一室，可收治112人。

截至今日為止，包含幼兒園2所、國小3所、國中1所、高中1所，共7所園校停課，改採視訊授課或線上教學。依據中央流行疫情指揮中心建議，高級中等學校校內班級有1個案確診則該班停課10天，2個案（含）以上則全校停課；大專校園則是2名師生確診，全校（校區）停課。

花蓮縣政府說明，目前停課校內確診案例皆為日前匡列個案，衛生局對於奧斯卡美式餐廳及慈濟院內感染兩傳播鏈皆已掌控並全力防堵擴大感染可能，自4月2日起至今已發出4,363則細胞簡訊，並加強環境清消，請鄉親毋須恐慌。徐縣長呼籲鄉親做好相關防疫措施，疫情尚未完全解除前，防疫絕不可輕忽鬆懈，以保護你我健康安全。

