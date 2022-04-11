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美河市徵收弊案　北市前聯開處長高嘉濃重判10年定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美河市開發弊案定讞，前聯開處長重判10年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

捷運新店機廠聯合開發案（美河巿弊案）中，台北巿府聯合開發處前處長高嘉濃、課長王銘藏，被控使用不實鑑價報告，低估土地成本、高估建築成本，致使北巿府損失逾20億元，涉圖利建商日勝生公司與偽造文書。最高法院審理後，11日採信更一審見解，將2人分別重判10年、4年定讞。

本案因監察院2013年認定前台北市捷運工程局長常岐德、前聯開處長高嘉濃，於2006年台北市政府與日勝生公司，聯合開發美河市建案中，低估土地成本、高估建築成本，使台北市政府虧損上百億元，因此提出糾正、彈劾案，並移送檢調單位查辦。檢方於2013年底發動搜索，約談高、王等人，最後以《貪污治罪條例》「圖利罪」、刑法「偽造文書罪」，起訴高、王2人。

一審依「圖利罪」判高嘉濃有期徒刑10年、褫奪公權6年，王銘藏判刑4年、褫奪公權2年。上訴二審後，高院改認定2人均犯下刑法「公務員利用職務上之機會行使偽造私文書罪」，將高判刑4年，王判刑2年，並宣告王緩刑5年，並應支付公庫100萬元。但經最高法院撤銷發回更審。

高院更一審又改認定2人均犯《貪污治罪條例》「圖利罪」，審酌2人圖利犯行，致北市府及全體市民受有5億900萬586元分配權值（折計為1,932.37坪樓地板面積坪數）損失，並使日勝生公司獲取同額權值之不法利益，危害全體市民福址權益甚鉅。

更審法院認為高嘉濃就本案犯行居於主導地位，犯後猶飾詞否認犯行，強行曲解法令明文規定之職權，並將責任推卸予承辦人員，毫無悔意，犯後態度不佳；至於王銘藏犯罪後勇於坦承犯行，並供出全部犯罪情節，使本案犯罪情節得以釐清，犯後態度尚可，復考量被告王銘藏於上令下達之官僚體系中，受被告高嘉濃所施壓力非寡，且非立於主導地位，最後將高嘉濃判刑10年、褫奪公權6年，王銘藏判刑4年、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

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