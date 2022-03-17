要小六學童相互打耳光還錄影！　汐止變態補習班老師被拘提

記者張君豪／台北報導

真的有夠離譜！新北市汐止區中興路某短期美語補習班李姓老師（42歲）11日晚上授課時，因班上兩名學童爭吵打架，其中一名學童撕毀另名同學的數學作業簿，李姓老師居然要求懲罰動手的兩名學生「你們互搧對方臉！」並要求在場其他學童當攝影師，以手機拍下互搧巴掌影片，李師還說「隔日再打、打贏可拿15元獎金」。受傷學童家長知情後找上新北市議員張錦豪陳情，並帶幼童驗傷，對李老師提供妨害兒少身心發展、強制、傷害等罪，汐止警方16日搜索補習班、帶回李姓老師偵訊。

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）



被害學童家長向新北市議員張錦豪反映，兒子返家後臉頰明顯瘀青，經家長追問才抖出補習班老師主持「互搧有獎金」變態體罰遊戲，起因僅因兩名學童在補習班內遊玩互相推擠，被李師看到，就要求兩人互搧耳光，過程中還要在場另名學童拿手機錄影。學童被迫互搧巴掌，李師還挖苦學童「有氣勢歐！要小心不要犯規，不然要被打兩下」，被害學童當場被打哭。

家長無法認同補習班另類體罰管教手段，也對小孩被迫互搧巴掌的尷尬畫面被錄下無法隱忍，事後向新北市議員張錦豪陳情，憂心孩子身心嚴重受創，但因學童遭「被迫互打巴掌」並非老師出手體罰，兼之補習班在地方經營有年，支持者也不少，被害學童家長這才透過向市議員陳情舉發，希望檢警調查。

張錦豪上周接獲陳情，與服務處律師開會討論後，認為李老師行為已經違法，協助家長帶學童到醫院驗傷並對補習班業者、李姓老師提告，新北市社會局獲報後也派社工到醫院、住家訪查、輔導身心受創學童及安撫家長。

汐止警方則表示，兩名學童當晚課程中因爭吵發生肢體衝突，李姓補習班老師非但未制止雙方，反而要求該2名學生互相掌摑對方臉部10餘下，並要求在該補習班補習之邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑之際以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者有閃躲動作，致該2名兒童身心受創、虐待學童手段相當惡劣。

警方接獲雙方學生家長提告後，依規定受理並向士林地方檢察署報請指揮偵辦，16日晚間持拘票到中興路該補習班搜索並逮捕李姓老師，警方查扣保全相關證據，全案妨害兒少身心發展、強制、傷害罪等方向偵辦，保障受害學童權益。

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