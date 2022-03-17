　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童逼刪影片　小6童一動作扳倒他

▲汐止區某短期補習班李姓老師（圖右）涉嫌舉辦打巴掌大賽虐童遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

▲汐止區某短期補習班李姓老師（圖右）涉嫌舉辦打巴掌大賽虐童遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

實在太誇張！根據新北市議員張錦豪指出，汐止區中興路某短期美語補習班驚傳李姓老師（42歲）11日晚上授課時，因班上兩名小學6年級學童爭吵打架，其中一名男童更撕毀另名同學的數學作業，李姓老師突發奇想，仿效俄羅斯民眾流行的「搧巴掌比賽」竟要兩名學童「你們互搧對方臉、隔日在打、打贏可拿15元獎金」所幸在場一名同學認為老師「這樣怪怪的」錄影蒐證，事後家長找上張錦豪議員陳情，這起離譜的補習班「搧巴掌擂台」凌虐學童離譜管教方式這才曝光。

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區某短期補習班李姓老師（圖右）涉嫌舉辦打巴掌大賽虐童遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

新北市議員張錦豪指出，家長當晚發現學童返家後臉頰紅腫瘀青，經家長追問才說出上情，而且李姓老師事後有心滅證，發現另名學童持手機錄影，還直接要求把手機影片刪除，所幸學童非常機警，原來有拍了3段影片，但只刪掉2段還保留最關鍵的互搧畫面，李姓老師也沒想到小6童會出這招，因此這段長達數十秒兩名小六男童互搧巴掌的殘忍影片，也成為扳倒李師不當體罰的鐵證！

事後14日晚間張錦豪接獲陳情，聯絡服務處駐點律師與被害家長開會提出法律行動，15日議員陪同家長、遭虐學童赴汐止國泰醫院驗傷，並緊急通報汐止警分局介入調查，由於事涉兒少凌虐案件，新北市政府社會局也緊急派社工到醫院輔導，警方也緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

11日晚間警方院檢核發拘票、搜索票到該補習班搜索並逮捕涉案李師，12日上午認定李師觸犯妨害兒少身心發展、強制、傷害罪移送士林地檢署複訊。

據了解、該短期美語補習班負責人與李姓老師是夫妻，兩人均是北部某知名國立大學畢業學生，夫妻倆在校就認識交往，李師並擁有該國立大學碩士學歷，平常授課管教學童風評不惡、事情發生後也有家長到張錦豪議員臉書粉專聲援李師。

李師畢業後曾擔任謀醫療器材公司跑業務，後來在中部某幼兒教育文化機構工作，學習幼兒教育心理及教案規畫，之後太太在汐止區開設美語補習班，李師就在該補習班擔任老師，根據警方調查；該補習班是類似課後安親班性質，提供國小學童下課後到補習班上課、寫作業等候家長下班帶回。

張錦豪議員接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪表示，該補習班及老師以往在地方沒負評、但影片中李師明顯用手固定學童下巴讓對方搧巴掌，離譜行為已造成學童及家長嚴重身心受創；張錦豪指出，全新北市合法立案的安親班僅有38家，但各地區都有這類安親照顧幼齡學童讓家長可以安心工作的短期補習班，呼籲市政府加強管理及審核師資，以保護學童安全。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

 

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
福原愛提告「橫濱男前妻」　露面首發聲
起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童　小6童一動作扳倒他
央行升息1碼　三大關鍵原因曝光
升息衝擊荷包「一表看懂」　1族群受惠
要結婚了　賓士後座男中彈腦死！母心碎答應拔管捐「一器官」
男大生34刀殺死無辜女　大喊「爽快」判無期
快訊／要學生「互甩巴掌」還錄影　變態補教師3萬元交保
升息1碼「今年恐還有6次」！　1族群怕爆：每月多噴5000元
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投辣姨遭機車擦撞踉蹌　隔天才知差點被搶！還好包包這樣背

起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童逼刪影片　小6童一動作扳倒他

國小狼師！女廁偷拍存百張照+觸碰胸部　檢批惡性重大求重刑

今年要結婚了…賓士後座男中彈腦死　母心碎答應拔管捐「一器官」

記恨房東多收錢！男大生34刀濫殺無辜女　大喊「爽快」判無期

快訊／要學生「互甩巴掌」還錄影　變態補教師3萬元交保

桃園女無照酒駕拒繳罰鍰　執行署出招...她秒回「3天內繳清」

狠夫殺妻後逃逸51hrs睡夢中落網　藏匿處離命案現場僅800公尺

驚悚影片曝光！對向飛來4.9公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

南投辣姨遭機車擦撞踉蹌　隔天才知差點被搶！還好包包這樣背

起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童逼刪影片　小6童一動作扳倒他

國小狼師！女廁偷拍存百張照+觸碰胸部　檢批惡性重大求重刑

今年要結婚了…賓士後座男中彈腦死　母心碎答應拔管捐「一器官」

記恨房東多收錢！男大生34刀濫殺無辜女　大喊「爽快」判無期

快訊／要學生「互甩巴掌」還錄影　變態補教師3萬元交保

桃園女無照酒駕拒繳罰鍰　執行署出招...她秒回「3天內繳清」

狠夫殺妻後逃逸51hrs睡夢中落網　藏匿處離命案現場僅800公尺

驚悚影片曝光！對向飛來4.9公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

台股止跌訊號未現　新手小白轉戰ETF

升息1碼對股匯市影響？專家：台股影響不大、新台幣有望止貶

新手指南　手把手帶你玩轉歡歌APP

20年前亡夫復活了！結局竟是雙胞胎哥　霍正奇太帥迷倒貼身秘書

汪小菲直播「滿臉鬍渣」露面！　飆髒話嘆氣：當年的伴郎結婚生子了

率先出線！味全龍確定留下劉昱言　需要左投熱身賽最突出

放棄這5件事　代表內心更強大，朝自己理想生活前進了

每晚都要舔！人妻膚況變差「忍不住了」　老公超誠實回答網笑翻

板橋新成屋凍漲僅1%　專家揭：這產品卻大漲逾3成

蔡英文揪A RAY、鍾明軒看《時代革命》：每一位台灣人都該來看

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

「遭4.9公斤鐵片砸頭」！駕駛當場死亡

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

21歲賓士正妹急左轉　對向騎士撞上噴飛肋骨斷

賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救

開車到校途中遇劫　台88「鐵片」殺死高中女師

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

未婚高中女師遭鐵片殺死　全校悲驚：學生當孩子照顧

380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

辣妹身分曝光！趴引擎蓋露屁股蛋　事後失憶全無印象

即／台中狠夫一刀殺妻　逃亡2天躲寺廟工地落網

要小六學童相互打耳光還錄影　變態補習班老師被拘提

楊登魁病逝驚爆被A上億　悠活前董座被起訴

更多熱門

相關新聞

要小六學童相互打耳光還錄影　變態補習班老師被拘提

要小六學童相互打耳光還錄影　變態補習班老師被拘提

新北市汐止區中興路某短期美語補習班李姓老師11日晚上授課時，因班上兩名學童爭吵打架，其中一名學童撕毀另名同學的數學作業簿，李姓老師居然要求懲罰動手的兩名學生「你們互搧對方臉！」並要求在場其他學童當攝影師，以手機拍下互搧巴掌影片。受傷學童家長知情後找上新北市議員張錦豪陳情，並帶幼童驗傷，對李老師提供妨害兒少身心發展、強制、傷害等罪，汐止警方16日搜索補習班、帶回李姓老師偵訊。

補教師叫2童互打巴掌　「贏的可拿獎金15元」

補教師叫2童互打巴掌　「贏的可拿獎金15元」

補教師兩度嘿咻女學生　校門口旁親熱被抓包

補教師兩度嘿咻女學生　校門口旁親熱被抓包

虐死男童　無照保母輕判定讞

虐死男童　無照保母輕判定讞

老賓士山區陷泥濘　警所工友指導脫困

老賓士山區陷泥濘　警所工友指導脫困

關鍵字：

汐止區呼巴掌大賽虐童李姓老師補習班逮捕

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

快訊／央行宣布升息1碼！預期經濟成長率4.05％

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面