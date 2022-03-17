起底變態補教師！俄羅斯巴掌賽虐童逼刪影片　小6童一動作扳倒他

▲汐止區某短期補習班李姓老師（圖右）涉嫌舉辦打巴掌大賽虐童遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

實在太誇張！根據新北市議員張錦豪指出，汐止區中興路某短期美語補習班驚傳李姓老師（42歲）11日晚上授課時，因班上兩名小學6年級學童爭吵打架，其中一名男童更撕毀另名同學的數學作業，李姓老師突發奇想，仿效俄羅斯民眾流行的「搧巴掌比賽」竟要兩名學童「你們互搧對方臉、隔日在打、打贏可拿15元獎金」所幸在場一名同學認為老師「這樣怪怪的」錄影蒐證，事後家長找上張錦豪議員陳情，這起離譜的補習班「搧巴掌擂台」凌虐學童離譜管教方式這才曝光。

▲汐止區某短期補習班李姓老師（圖右）涉嫌舉辦打巴掌大賽虐童遭警方逮捕。（圖／翻攝臉書）

新北市議員張錦豪指出，家長當晚發現學童返家後臉頰紅腫瘀青，經家長追問才說出上情，而且李姓老師事後有心滅證，發現另名學童持手機錄影，還直接要求把手機影片刪除，所幸學童非常機警，原來有拍了3段影片，但只刪掉2段還保留最關鍵的互搧畫面，李姓老師也沒想到小6童會出這招，因此這段長達數十秒兩名小六男童互搧巴掌的殘忍影片，也成為扳倒李師不當體罰的鐵證！

事後14日晚間張錦豪接獲陳情，聯絡服務處駐點律師與被害家長開會提出法律行動，15日議員陪同家長、遭虐學童赴汐止國泰醫院驗傷，並緊急通報汐止警分局介入調查，由於事涉兒少凌虐案件，新北市政府社會局也緊急派社工到醫院輔導，警方也緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

▲汐止警方16日晚間逮捕涉嫌威逼學童互搧巴掌的李姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

11日晚間警方院檢核發拘票、搜索票到該補習班搜索並逮捕涉案李師，12日上午認定李師觸犯妨害兒少身心發展、強制、傷害罪移送士林地檢署複訊。

據了解、該短期美語補習班負責人與李姓老師是夫妻，兩人均是北部某知名國立大學畢業學生，夫妻倆在校就認識交往，李師並擁有該國立大學碩士學歷，平常授課管教學童風評不惡、事情發生後也有家長到張錦豪議員臉書粉專聲援李師。

李師畢業後曾擔任謀醫療器材公司跑業務，後來在中部某幼兒教育文化機構工作，學習幼兒教育心理及教案規畫，之後太太在汐止區開設美語補習班，李師就在該補習班擔任老師，根據警方調查；該補習班是類似課後安親班性質，提供國小學童下課後到補習班上課、寫作業等候家長下班帶回。

張錦豪議員接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪表示，該補習班及老師以往在地方沒負評、但影片中李師明顯用手固定學童下巴讓對方搧巴掌，離譜行為已造成學童及家長嚴重身心受創；張錦豪指出，全新北市合法立案的安親班僅有38家，但各地區都有這類安親照顧幼齡學童讓家長可以安心工作的短期補習班，呼籲市政府加強管理及審核師資，以保護學童安全。

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