　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

洪敏超／注意用火用電　杜絕火神的眼淚

▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

▲因失火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物，最高可處一年的有期徒刑。（圖／視覺中國）

還記得兩年前的4月底，國內發生錢櫃KTV大火，一場惡火奪去了6條人命，也喚起大眾對於娛樂場所安全檢查的關心。

台灣由於地狹人稠，居住空間多以住商混合及集合式住宅為主，且招牌、雨遮林立，一旦建築物起火，往往容易造成火勢蔓延且不易控制的局面，輕者受到財物損失，重者則攸關人命， 因此對於用火及用電安全的注意，實不可不慎。

以筆者所承辦的相關失火案例中，電器用品的操作、使用或維護不當，占起火原因的最大宗。所謂的電氣用品，除了冰箱（冷凍櫃）、除濕機過於老舊容易引起線路短路起火燃燒外，部分需要以電源線路與插座相連之用品，諸如打卡鐘或是行動電話充電器（行動電源），也成為常被忽略的物品。尤其坊間不乏打著「原廠」、甚至「副廠」為名的行動電話電池，由於來歷不明，欠缺品質控管，在充電或受熱過程中自燃起火的情形也屢見不鮮。要避免上述情形發生，除了要定期檢視家電用品的狀況外，對於這些物品的來源及品質也必須加以留意，確保安全無虞。

至於用火安全部分，則可能出現在香氛精油、蠟燭的使用不當上。除了擺放位置要注意，避免周遭出現易燃物外，更需注意不使用或暫時離開時，應將燭火確實熄滅。筆者曾經處理過一個案例是，屋主在家點燃線香，周遭也沒有易燃物，但屋主外出時忘記了家中還有寵物，以至於寵物活動時碰觸到未經熄滅的線香，進而引發火勢。

若因為個人疏忽引發祝融肆虐，除了民事上應負損害賠償責任外，我國《刑法》對於失火罪亦在公共危險罪章設有處罰的規定，倘因失火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物，最高可處一年的有期徒刑。所謂「燒燬」並不需要到完全滅失的程度，只要住宅或建築物的重要構成部分因為燒燬而喪失主要效用就成立。

以台灣目前的居住環境來說，如果失火的火勢達到房子的主要構成部分或結構燒燬而失其效用時，往往伴隨隨著相當程度的財物損失，甚至造成嚴重傷亡。千萬別輕忽日常生活的用電與用火安全，一個看似簡單的舉動，養成良好的習慣，都是居家安全重要的一環，也可避免一時用火或用電不慎而鑄成憾事。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

洪敏超／網拍3C產品需NCC認證碼

洪敏超／撿到的錢不是你的！遺失物據為己有有罰則

洪敏超／人頭董事長不好當　公司營運觸法連帶罰

●洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
金正恩飆罵「醜死了！」　怒拆5星豪華郵輪飯店
越獄犯狂踩129公里！　鄭文燦：為跟隨大甲媽起駕進香
快訊／北市圓環旁大火！　濃煙竄天
快訊／台南鐵板掉落！1人無生命跡象　1人臟器外露
快訊／勞保局員工確診！　66人緊急採檢
快訊／被柯文哲嗆「管好自己的狗」！　賴香伶怒了
快訊／苗栗今增2確診！　八方雲集3足跡曝光
賣茶妹直播走光！起底是大甲媽禮生　IG辣照被搜出
快訊／桃園某科技大廠爆群聚染疫！　鄭文燦證實了
私人車位被霸占！他1招釣車主　一票全拍手
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

彰化深夜住宅火警！疑煮飯煮到燒起來　2男嗆傷送醫　

廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

婦微波杯麵燒死自己　日專家警告「這些東西」加熱過頭會起火

國小警報器狂響1hr找不到火煙　關鍵竟是「黑色大軍」築巢

快訊／新莊修車廠深夜大火！在地人親眼見「大爆炸」嚇傻

台東縣消防局提醒人離火熄　減少廚房火災

洪敏超／注意用火用電　杜絕火神的眼淚

《更生保護工作指引》發表　《甦活人生》再提司法之秤

葉文凌／運動場上的傷害是犯罪嗎

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

嘉義轎車失速打滑撞進鐵軌　遭火車拖行400m駕駛死亡

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

洪敏超／注意用火用電　杜絕火神的眼淚

《更生保護工作指引》發表　《甦活人生》再提司法之秤

葉文凌／運動場上的傷害是犯罪嗎

男偶像藥妝店行竊遭逮！演《假面》英雄卻做壞示範　超慘下場出爐

只放「有惡犬勿入」警告牌不綁繩　害婦遭猛咬受傷...飼主GG了

北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

裝潢大理石電視牆！花5萬得到「1片石板」　全場酸：少了花海

大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

民航局所屬機關對遠航求償　張綱維認為民航局違法撤照應由該局買單

美傭兵衝烏克蘭前線怒飆「X的只有垃圾武器」　俄棄戰友屍讓狗啃

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

快訊／北市圓環旁宮廟竄火舌　人員傷亡不明消防搶救中

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

法律熱門新聞

《甦活人生》記錄「更生保護工作指引」

5男關一起　牢房竟變炮房

狼師性侵國中女　輕判6月定讞

洪敏超／小心失火吃官司

劉北元／外役監是爽缺？

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

貪污小錢卻遭重判　最高法院籲請修法

李善植／和解書有法律效力嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

私刑少年女法官再出包　竟談條件「交保」

貪污罪採法定職權或實質影響力？仍無解

吳景欽／電磁紀錄怎麼刑事扣押

更多熱門

相關新聞

《甦活人生》記錄「更生保護工作指引」

《甦活人生》記錄「更生保護工作指引」

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8日出刊，大篇幅報導由更保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗大力促成的《更生保護工作指引》新書發表，成為更保事業重要里程碑。此外，《甦活人生》也記錄「司法之秤」彰顯我心如秤、允執厥中的精神。

葉文凌／運動場上的傷害是犯罪嗎

葉文凌／運動場上的傷害是犯罪嗎

張淑晶坑房客　再判5年半定讞

張淑晶坑房客　再判5年半定讞

前消防署長黃季敏貪污　二審判16年

前消防署長黃季敏貪污　二審判16年

吳景欽／電磁紀錄怎麼刑事扣押

吳景欽／電磁紀錄怎麼刑事扣押

關鍵字：

法律司改人權洪敏超火災錢櫃大火消防安全台灣司法人權進步協會

讀者迴響

熱門新聞

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

即／高雄街頭隨機攻擊　2男遭酒瓶狠砸頭

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

八德外役監越獄受刑人　逃亡11小時台中落網

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

鄰居每天傳巨大碰撞聲　竟撞破天花板跌進他家

封城缺糧居民竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚呆

女星錄影遭霸凌吃「剩下便當」！差點崩潰痛哭

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台15縣市185校停課防疫

更多

最夯影音

更多
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面