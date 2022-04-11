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澎湖船難第4具遺體「確認為韓籍船長」　還有2人失聯

▲▼ 澎湖發現第四具大體 身份有待查證。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖船難11日發現第4具遺體，尚有2人失聯。（圖／白沙警分局提供）

記者林彥臣／綜合報導

搭載6名韓國人的獅子山共和國籍拖船「KYOTO 1」號在澎湖海域失蹤進入第四天，11日下午在合界海域又再發現一具遺體，這是事故發生以來，發現的第四具，經「國搜中心」確認，身分為韓籍船長。

▲▼ 澎湖發現第四具大體 身份有待查證。（圖／記者陳韋男攝）

▲第4具遺體身分證實為韓籍船長。（圖／白沙警分局提供）

根據《聯合報》報導，國搜中心表示，今晚8點32分11日經南韓搜救中心協助確認第4名尋獲遺體為韓籍船長，另2名失蹤者持續搜救中。

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