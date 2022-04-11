台中+15！33處足跡：大慶夜市、健身工廠、勤美綠園道入列

▲台中市11日新增15例確診個案。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市11日新增15例確診個案，其中有6例尚無全國案號，包括今日受到外界關注的台中市民進黨市議員施志昌助理確診一案，衛生局指出，該名20多歲的女助理曾於4月1日至5日至北部友人家中拜訪，10日接獲友人快篩陽性後，當天採用家用快篩也呈陽性，經採檢確診，Ct值16.46，匡列家人3人、職場5人（含施志昌），而施志昌採檢則為陰性，其餘7人尚等待結果。另外，今日的確診者共有33處足跡，有大里國光花市、勤美誠品綠園道、亞洲大學等地，衛生局已陸續完成各處清消工作。

台中市政府今日下午召開防疫記者會，市長盧秀燕表示，11日台中新增9例本土確診個案，另有6例確診尚無全國案號，共15例確診。其中27646、27647、27649、27976及1例尚無全國案號有外縣市旅遊或接觸史、案27648為境外移入確診者案27206的接觸者、案27977、27978、27979及5案尚無全國案號者為案27374校園相關案件，另案27650感染源調查中，足跡已通知全面清消並匡列接觸者採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕說明，案27646為30多歲男性，4月2日及3日有北部旅遊史，自訴無接觸疑似確診者，5日出現喉嚨痛症狀，9日晚間快篩陽性，經醫院PCR採檢於10日確診，Ct值18.4，隔離治療中，匡列同住者1人採檢及居家隔離，經調查，該案涉台中市市足跡包括西屯區石頭日式炭火燒肉、家樂福超市西屯漢口店、台中逢甲郵局、西屯區陳媽媽四季涼補專賣店、全聯福利中心台中福星門市、八方雲集台中惠中店、台中何厝郵局、東南旅行社中港分公司、捷運水安宮至捷運大慶站、南區大慶夜市、中區台中公園玉市。

▲案27646足跡史 。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，案27647為50多歲女性，已完成2劑疫苗接種，7日搭高鐵至五分埔，當日往返，8日至朋友家聚餐後騎車至天津街購物，9日出現喉嚨乾癢、頭痛、倦怠症狀，晚間至診所就醫未改善，自己快篩陽性後騎機車就醫，10日PCR檢驗確診，Ct值14.32，隔離治療中，該案匡列接觸者6人安排採檢並居家隔離，台中市足跡包括大里區國光花市、南區小林健保藥局、築間幸福鍋物台中高工店、南區福平市場、高鐵249車次南港-台中、天津路服飾商圈廣慶服飾行、Ri Me瑞美進口服飾、順琦服飾、Curves可爾姿台中復興店、南屯公有零售市場、南區老牌清水排骨麵、南區文興中藥行。

▲案27647足跡史。（圖／台中市政府提供）

此外，案27648為20多歲大學生，無接種新冠疫苗，友人4月5日自國外入境居家檢疫，案於友人居檢期間5日、6日及8日均有戴口罩幫忙送餐到門口，並與其聊天，2日至7日期間均無到校，8日幫友人送水後到校上課，接獲友人通知快篩陽性即返家自主隔離，9日晚上出現頭痛症狀，10日夜間至醫院採檢PCR陽性，Ct值15.36，隔離治療，該案匡列居隔2人，台中市足跡包括健身工廠精明廠、全聯福利中心太平中平店、亞洲大學。

▲案27648足跡史 。（圖／台中市政府提供）

案27649為60多歲男性，4日搭高鐵南下訪友，5日於南部與朋友聚會，6日上午返回台中，當日下午即接獲通知參加聚會友人確診，經快篩陰性後即未外出，8日喉嚨癢、乾咳，家用快篩陰性，9日晚間症狀加劇經家用快篩陽性，10日凌晨經衛生局安排至醫院採PCR確診陽性，Ct值16.6，隔離治療中，該案於台中市獨居，無匡列接觸者。

案27650為40多歲男性，9日開始出現喉嚨痛、頭痛情形，10日未改善，自行快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢確診，Ct值14.11，匡列同住接觸者4人、職場2人，經調查案在台中市公共足跡有北區財神爺滷肉飯、北屯區小林雞肉飯、A-bao霧峰樹仁店。

▲案27650足跡史。（圖／台中市政府提供）

案27976為20多歲女性，5日曾與北部來訪友人聚餐，當日晚間友人經外縣市通知列居隔後即返回北部，7日至9日間喉嚨痛未出門，10日經衛生局通知匡列居隔並安排採檢PCR陽性確診，Ct值14.2，經調查該案目前待業中，除北部朋友外無其他接觸者，台中市足跡包括逢甲星星複合式夜景餐廳、屈臣氏逢甲店、DAISO大創百貨逢甲店、勤美誠品綠園道、物之坊寵物用品青海店。

▲案27976足跡史。（圖／台中市政府提供）

另一案為20多歲女性，尚未取得全國案號，為台中市議員助理，4月1日至5日曾至北部友人家拜訪，10日接獲通知北部友人快篩陽性，當天家用快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢陽性確診，Ct值16.46，匡列家人3人、職場5人（含議員）接觸者採檢及居家隔離。議員PCR採檢是陰性，其餘7人等待結果。

▲台中市民進黨市議員施志昌助理曾到北部友人家拜訪。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕表示，針對有議員助理確診，台中市議會已啟動各項因應措施，全會進行清消，並已要求接觸者暫不進入議會，間接接觸者須快篩陰性才可進入本會。這次定期會將採「現場」及「視訊」雙軌並行方式進行。

此外，市府日前針對案27374接觸者，包括同班師生25人進行PCR採檢，學生家人68人快篩，目前共9人確診，其中1例昨日公布、案27977、27978、279793及5例尚未取得案號，市府今日於該校開設前進指揮所，全校及附設幼兒園全數採檢及環境清消，疫調範圍逐漸擴大，市府將持續投入資源與人力，於東勢客家樂活園區(原舊東勢高工)開設第二處篩檢站，全力圍堵疫情發展，今日預計篩檢350至600人。

▲東新國小確診關係圖。（圖／台中市政府提供）

衛生局表示，12歲以下學生未接種新冠疫苗，需要受到更多保護，請家長避免帶幼童出入人潮擁擠場所，另呼籲符合疫苗接種資格者應儘速完成接種，共同守護幼童健康安全。

