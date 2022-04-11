快訊／桃園+25！最新8處足跡曝光　南崁菜市場、蘆竹運動中心

▲桃園市長鄭文燦 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

指揮中心今(11日)宣布全台新增本土439例，其中桃園增加25例。桃園市府公布確診者公共足跡，包括南崁菜市場、大呼過癮新坡店、蘆竹國民運動中心、GLORIA OUTLETS華泰名品城、境心園SPA莊園、全家中壢萬能店、大小魯肉飯、全聯八德麻園店等共8處，提醒民眾注意。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，今（11）日公布桃園個案25349、25861、26237、26441、26512、26954、27069之公共場所足跡，包括：4月2日、4月5日曾至蘆竹區南農街「南崁菜市場」；4月3日下午曾至觀音區中山路「大呼過癮新坡店」、蘆竹區仁愛路「蘆竹國民運動中心」；4月4日下午曾至中壢區春德路「GLORIA OUTLETS華泰名品城」；4月5日、4月6日、4月8日皆曾至桃園區同德七街「境心園SPA莊園」；4月6日晚間曾至中壢區中園路「全家中壢萬能店」；4月7日中午曾至蘆竹區南崁路「大小魯肉飯」；4月8日下午至八德區介壽路「全聯八德麻園店」。

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詹賀舜呼籲，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫（請勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。