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「阿嬤來了」失聯移工想騙警落空　半裸逃竄巷弄遭壓制

▲失聯泰籍移工見警欲逃，為警方攔阻。（圖／桃園警分局提供）

▲失聯泰籍移工見警欲逃，為警方攔阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名失聯泰籍移工「阿空」2日深夜見巡邏警車心虛躱藏，員警上前盤查，竟謊稱「阿嬤來了」，意圖引開員警注意力，並依靠其壯碩身材衝撞員警逃逸，一陣拉扯「阿空」被拉扯脫衣後，再次裸上半身竄入巷子裡，所幸支援警力趕到合力壓制逮捕。

▲過程中與警拉扯。（圖／桃園警分局提供）

▲過程中與警拉扯並脫卸上衣逃入巷內。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所員警蔡家奇及王昱翔，昨日深夜11時許巡邏經過桃園區建國東路，發現一名外籍男子見到警車馬上躲進夾娃娃機店，員警立即進行攔查。

▲失聯泰籍移工赤裸上身被警方合力逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲失聯泰籍移工赤裸上身被警方合力逮捕。（圖／桃園警分局提供）

該男子自稱叫阿空(泰籍、38歲)，對於員警詢問假藉聽不懂隨即要離開，員警將其攔下，請他出示證件，經查詢該移工已經在去年被雇主通報失聯，他察覺不妙竟突然對著員警喊「阿嬤來了」，意圖引開員警注意力，但員警沒上當，他隨即仗著魁梧身材優勢、猛烈衝撞意圖逃逸。

阿空與蔡、王2人發生拉扯，上衣被扯掉，2警合力將其控制並呼叫支援，但阿空又趁員警不注意、加上赤裸上身溜滑，掙脫後逃入巷內，所幸警網趕到，以優勢警力將他壓制逮捕，全案依妨礙公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦，並移送專勤隊收容。

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