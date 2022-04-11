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快訊／政院副院長沈榮津隔離　蔡英文才剛同框！2次篩檢結果出爐

▲▼總統蔡英文與行政院副院長沈榮津近日一同出席公開活動。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與行政院副院長沈榮津近日一同出席公開活動。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

行政院有3名駕駛確診，而行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊則進行居家隔離；由於總統蔡英文曾於8日上午與沈榮津一起出席活動，根據當天下午，以及10日進行的篩檢結果，蔡英文皆為陰性，目前持續居家隔離，截至11日健康狀況也都維持良好。

行政院表示，政院一名駕駛於10日自行至醫院採檢後，當天下午經通知為陽性，而行政院接獲該同仁通報後，即啟動自主應變防疫機制，立刻採檢該同仁日常密切接觸者，經採檢後，另有兩名駕駛同仁也確診陽性。

行政院指出，確診者之密切接觸者包括沈榮津副院長、何佩珊副秘書長，兩位首長接獲通知後皆已居家隔離中，目前均無症狀，且經PCR採檢後均為陰性。

對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文近期與何佩珊沒有接觸史，而蔡英文於4月8日上午，曾與沈榮津一同出席活動，但當天全程皆有佩戴口罩，蔡英文在活動後的4月8日下午，及4月10日所進行的各項篩檢結果皆為陰性，且沈榮津的PCR篩檢結果也為陰性，經醫療團隊評估，風險相對低。

張惇涵說，蔡英文持續居家隔離中，今天的健康狀況依然良好，並隨時掌握各項政務進度，醫療團隊也會持續掌握總統健康狀況。

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