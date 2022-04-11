天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是爽

▲微風小吃部清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府11日公佈10例本縣確診個案、1例外縣市足跡，其中6例本土及外縣市足跡與天上人間小吃部相關，另4例與里港微風小吃部相關，也讓微風小吃部謎樣風情跟著曝光；據老司機表示，與天上人間生意不相上下，服務作風也雷同，又距南二高很近，因此早已成為屏北地區兩間生意最好的小吃部，名聞高雄、屏東地區小吃部圈。

「天上人間多好玩？」，老司機先前曾表示，「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽。

▲▼新園鄉想再來小吃部、潮州666小吃部。

而「微風小吃部」多年前的前身叫「峰之戀」，服務作風大膽迎合客人口味，坐檯費比現在便宜，讓客人趨之若鶩，夜夜笙歌，影響安寧及交通，警方強力整頓，加強臨檢勤務，收到效果有限，最後編排夜夜站崗勤務，1星期後，店家生意一落千丈，業者只好關門歇業。

「峰之戀」2、3年前進行改組，重新營業，改名「微風」小吃部 ，服務的小姐也是聯合國，有本土、越南及大陸等國籍，作風大膽，很快闖出聲名，與天上人間被稱為屏北地區兩家生意最好的小吃部；只不過營業時間比天上人間提早1小時休息，從下午2時營業到清晨4時，在服務小姐人手不足時，向天上人間借調服務小姐，也就是服務小姐跑到微風坐檯，導致微風小吃部今天也有4人染疫。

據老司機說，先前兩小時坐檯費用原本是500元，也跟著物價上漲，上漲到600元，但因傳出疫情，縣府目前已勒令歇業，未來命運未卜。