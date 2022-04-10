沒管客人有沒有打第三劑疫苗　東港4家小吃部吃罰單

記者陳崑福／屏東報導

根據防疫新規定，東港警分局兩天來針對轄內小吃部、KTV等店進行稽查勤務，其中有4家店家未落實防疫規定，依法開單函送相關單位裁處，科以罰鍰3000元以上1萬5000元以下，以有效防堵疫情擴散。

▲東港警方對轄內小吃部等場所進行稽查作業 。（圖／民眾提供，下同）

中央流行疫情指揮中心3月27日最新防疫措施，自4月1日起針對前往特定娛樂場所消費之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

為有效防堵疫情，東港警察分局分於9日20-22時、4月10日1-5時規劃防疫臨檢勤務，由分局長張世儒親自主持勤務後並督帶勤，針對轄內民眾易聚集之KTV、卡拉OK、小吃部、電子遊樂場等場所實施臨檢，嚴防疫情破口，使用科技設備M-Police，查詢民眾身分，且向業者宣導務必善盡把關責任，隨時關注及配合政府最新防疫政策，落實各項防疫措施。經執行臨檢有女陪侍店家，其中4家未落實檢查客人有無施打第3劑，均依傳染病防制法第37條1項6款予以告發，函送相關單裁處。



東港警分局長張世儒表示，新冠肺炎疫情持續延燒，臺灣進入防疫關鍵時期，未來將持續針對民眾易聚集場所，如酒店、夜店、卡拉OK等出入人口較為複雜之場所，還有常開毒趴的旅館、涉及色情營業的養生館、容留高關懷少年的網咖，加強臨檢查察，展現警察維護治安及避免是類場所成為防疫破口之決心，防堵疫情擴散。