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九如小吃部群聚！潮州警分局長帶班臨檢　杜絕防疫破口

▲潮州警分局長簡彦匡帶隊臨檢轄區小吃部等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局長簡彦匡帶隊臨檢轄區小吃部等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣9日新增14例，以九如鄉某小吃部卡拉OK更是出現9人群聚感染。為有效防堵疫情擴散並全力杜絕轄內營業場域人員提升相關防疫措施，潮州警分局於晚上，由分局長簡彦匡親自帶班至轄內列管之卡拉OK店、小吃部等場所實施臨檢，同時進行防疫宣導，嚴密查察業者有無主動配合防疫規定，避免業者及民眾未遵循相關措施而造成防疫破口。

▲潮州警分局長簡彦匡帶隊臨檢轄區小吃部等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局長簡彦匡帶隊臨檢轄區小吃部等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

根據中央流行疫情指揮中心規定「特定娛樂場所防制作為」，進入特定娛樂場所之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入；所有工作人員/從業人員(含流動工作人士)均應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務；上述工作人員/從業人員(含流動工作人士)人員須每週進行一次快篩，陰性者始得提供服務。

潮州警分局積極配合縣府加強防疫查核，並向業者宣導務必遵守防疫規範，密切關注及配合政府最新防疫政策，落實各項防疫措施。期望透過積極的查核及宣導，能夠有效防堵新冠肺炎疫情擴散。

潮州分局分局長簡彥匡表示，新冠肺炎疫情持續延燒，為有效阻止疫情擴散，請民眾除了戴口罩、勤消毒及落實實聯制外，也儘量避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以減少感染風險，未來將持續針對民眾易聚集場所，如小吃部、卡拉OK等出入人口較為複雜之娛樂場所，加強防疫的查察及宣導，展現警察維護治安及圍堵防疫破口決心。

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