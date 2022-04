大轉彎！　馬斯克決定「不加入」推特董事會

▲推特證實,馬斯克將不會加入董事會。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

世界首富馬斯克(Elon Musk)宣布持股推特(Twitter)9.2%的股份後,成為最大股東,還帶動散戶投資,推特股價漲逾27%。馬斯克5日獲提名擔任董事,不過,推特執行長阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)於10日晚間宣布,馬斯克決定不加入推特董事會。

阿格拉瓦爾發文表示,馬斯克的董事職位原本應該在9日生效,董事會成員和最高管理層對與馬斯克協商的過程「感到興奮」,然而,馬斯克9日上午正式做出決定,「他將不會加入董事會。」

阿格拉瓦爾認為,這是一個好結果,「我們一直以來都重視股東們的意見,無論他們是否在董事會。馬斯克是我們的最大股東,我們將持續對他的意見保持開放態度。」然而,聲明中並未說明馬斯克拒絕董事職位的原因。

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk