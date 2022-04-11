大轉彎！　馬斯克決定「不加入」推特董事會

▲推特證實，馬斯克將不會加入董事會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界首富馬斯克（Elon Musk）宣布持股推特（Twitter）9.2％的股份後，成為最大股東，還帶動散戶投資，推特股價漲逾27％。馬斯克5日獲提名擔任董事，不過，推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）於10日晚間宣布，馬斯克決定不加入推特董事會。

阿格拉瓦爾發文表示，馬斯克的董事職位原本應該在9日生效，董事會成員和最高管理層對與馬斯克協商的過程「感到興奮」，然而，馬斯克9日上午正式做出決定，「他將不會加入董事會。」

阿格拉瓦爾認為，這是一個好結果，「我們一直以來都重視股東們的意見，無論他們是否在董事會。馬斯克是我們的最大股東，我們將持續對他的意見保持開放態度。」然而，聲明中並未說明馬斯克拒絕董事職位的原因。

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

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