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首度超越LINE！日本小學生最愛社群媒體App是「TikTok」

▲▼LINE。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE是民眾日常生活中不可或缺的通訊軟體。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

民眾最常使用的手機App，應該就是LINE了，不但可用來和朋友聊天、工作上與同事溝通，且還有許多實用功能。不過，在同樣以LINE為慣用通訊軟體的日本，近期一份最新調查卻顯示，TikTok在小學生的使用率，竟高於LINE。

據日本電信《NTT DoCoMo》所發布的最新研究報告，採用分配法對日本中小學兒童和其家長進行抽樣調查，得出500份有效報告中，竟發現TikTok在小學低年級女生的使用率，超過了LINE！

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▲小學生使用社交媒體比例漸增（圖／取自Workworks職場人）

此份調查報告分別是將500名中小學兒童，分為小學低學年，小學高學年及中學生，再以性別做為分界分開記錄。調查他們LINE，Twitter，Instagram以及TikTok的使用率。由報告看出各年級女生使用社群媒體的比率皆高於男生，且隨年齡的增加，社群媒體的使用率會增高。

而LINE在各年齡層一直是使用率最高，唯一不同的是在國小低年級女生的使用比例上，LINE竟以（22.5%），首度輸給了TikTok（28.8%）。

其中多數都是以 LINE 為主，尤其年紀越高趨勢越明顯，日本國中生男女比例都超過 80%，唯一不同的是在國小低年級女生，首度出現 TikTok（28.8%）超最愛的社群媒體，依序為TikTok、Instagram與推特。後兩者的比例幾乎是一樣的，唯有TikTok 能保有一定領先佔據第二名，甚至在國小低年級的使用率是與LINE相近的。

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