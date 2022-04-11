國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部副部長柏鴻輝11日表示，截至目前為止，國軍共有74名名官兵確診新冠肺炎，其中第一劑疫苗的施打率為97.99%、第二劑為97.19%、第三劑大約為83.60%，由於疫苗施打有間隔時間的規定，國防部後續會要求官兵儘速施打。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會11日聯席審查《妨害兵役治罪條例》部分條文修正草案，並邀請柏鴻輝等人列席備詢。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，目前國軍官兵的確診數為多少，柏鴻輝回應，依照中央流行疫情指揮中心公布的數字，目前為止是74位。

軍醫局長陳建同中將則強調，針對營區內的密切接觸者隔離，國軍會依照指揮中心及地方衛生局的要求，在營區內的適當區隔空間實施隔離。

國民黨立委葉毓蘭質詢時則詢問，現在國內疫情升溫，國軍官兵完成第三劑疫苗的接種比例為多少。柏鴻輝回應，目前完成第三劑疫苗的比例是83.6％。

葉毓蘭質疑，還有16.4%的官兵還沒完成接種第三劑，柏鴻輝則說明，主要是第二劑疫苗間隔時間的問題，國軍目前第一劑疫苗的接種比例為97.99%，第二劑為97.19％，第三劑疫苗「大概到最後數字會在97、98%上下」。