快訊／余天宣布參選民進黨新北主委　「2022大選比2018更艱鉅」　

▲民進黨立委余天宣布參選新北市黨部主委。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨黨職改選5月份登場，在新北市黨部主委方面，立委余天11日透過臉書再次發表參選聲明。余天表示，2022年地方選舉，新北市是民進黨重要一役，可能面對比2018年更艱鉅的環境，而一個團結的民進黨是致勝的關鍵。

余天表示，身為民進黨一員，有一份使命感，對於新北市也有深厚的感情，過去擔任新北市主委時，深耕基層也努力團結地方。他說，2018年地方選舉的結果並不理想，他為選舉結果負起責任，辭去主委一職，後來經地方黨公職慰留，希望能帶領民進黨繼續打2020年總統及立委大選。

余天表示，在2020年大選時，贏得139萬總統票 及九席立委，創下歷史新高，這美好的一役是因為民進黨黨內團結的結果，才能獲得人民高度信任。

余天說，2022年地方選舉，新北市是民進黨重要的一役，可能面對一個比2018年更艱鉅的環境，而選舉結果，也將牽動2024年的總統及立委選舉。

余天認為，團結的民進黨將是致勝的關鍵，他希望可以再次承擔主委工作，扮演團結民進黨的角色，不負民進黨基層支持者的期待。他強調，自己的參選為承擔而來，為團結民進黨而來，唯有團結，才能共同面對未來，才能共同贏得2022年地方選舉的可能性。