　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理訊後交保「被害人身分曝」

▲▼立委余天的前國會助理黃麒儒，涉冒余天名義詐騙證券公司贊助費20萬元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委余天的前助理黃麒儒涉冒名義詐騙贊助費20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員余天的前國會助理黃麒儒，涉嫌在2021年間，以立委辦公室名義，向康和證券公司尋求贊助，拿了20萬元後卻沒交回余天辦公室，余天事後得知遭冒名行騙，憤而提告，台北地檢署17日發動搜索約談，檢察官訊後諭令黃20萬元交保，涉嫌提供假發票的角落咖啡負責人連美滿交保10萬元。

余天年輕時以翻唱日文歌《榕樹下》紅遍全台，近年轉戰政壇，2020年連任新北市三重區第十屆立委至今；黃麒儒號稱擁有東華大學經濟學博士，還是台大博士後研究員，曾在余天的國會辦公室擔任法案助理，現在網路媒體撰稿。

▲▼立委余天的前國會助理黃麒儒，涉冒余天名義詐騙證券公司贊助費20萬元，同案被告連美滿。（圖／記者劉昌松攝）

▲角落咖啡負責人連美滿涉嫌開假發票幫助詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

檢調查出，黃麒儒疑似在2021年間，得知康和證券有意和立委保持良好關係，涉嫌以佯稱余天需要活動經費等理由，向康和索討20萬元的贊助款項，並拿角落咖啡的發票給康和當成憑證。

事後余天得知遭人冒名向康和索討捐贈，主動提告，檢察官17日指揮調查局台北市調處展開搜索約談，黃麒儒和連美滿分別被依詐欺罪嫌、違反《商業會計法》遭諭令交保候傳，另外，黃的吳姓妻子也帶著女兒到案，經檢察官偵訊後請回。

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
台北延吉街大火　傳「3人受困」
小心慢性毀容　5個「變醜壞習慣」你中幾個？
大雷雨強襲！雨勢愈晚愈大　氣象主播示警
波多野結衣跑外送　畫面讓全網暴動了
澤倫斯基喊話「國民快投降」瘋傳！　真相曝光
停電補償「只扣1元」　他打開電費單看傻
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北延吉街大火傳3人受困　消防救援「有人照手電筒求救」

涉林姿妙弊案6人全請回　前立委楊吉雄：政治問題傳喚還會很多次

一再傳喚且又應訊半天　林姿妙女兒：希望不要與選舉有關

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理訊後交保「被害人身分曝」

彰化爸洩慾兒子女友！21歲妹睡一半「褲裡有隻手」　男友一句話她心死

信義威秀前被潑屎！長髮妹「金針菇滑落」崩潰　搭訕男要賠20萬元

應訊12小時請回　林姿妙：我債務說明清楚，司法要還我清白

宏蕾婚變馬拉松式調解擇期再談　李靚蕾仍期待「往好的方向邁進」

獨／貸款百萬買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽：到底是那條法律？

火狂燒8天！桃園美福倉儲殘火終完全撲滅　換上萬噸肉品發惡臭

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

快訊／台北延吉街大火傳3人受困　消防救援「有人照手電筒求救」

涉林姿妙弊案6人全請回　前立委楊吉雄：政治問題傳喚還會很多次

一再傳喚且又應訊半天　林姿妙女兒：希望不要與選舉有關

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理訊後交保「被害人身分曝」

彰化爸洩慾兒子女友！21歲妹睡一半「褲裡有隻手」　男友一句話她心死

信義威秀前被潑屎！長髮妹「金針菇滑落」崩潰　搭訕男要賠20萬元

應訊12小時請回　林姿妙：我債務說明清楚，司法要還我清白

宏蕾婚變馬拉松式調解擇期再談　李靚蕾仍期待「往好的方向邁進」

獨／貸款百萬買重機界法拉利！女車友嗆雙寶媽：到底是那條法律？

火狂燒8天！桃園美福倉儲殘火終完全撲滅　換上萬噸肉品發惡臭

政大禁賽風波不怕　張鎮衙：重點只在奪冠

舒淇合體楊謹華、林熙蕾！　網一看全歪樓：問蘇媽媽兇手了沒

阿滴金髮藍眼Cos克勞德！穿無袖「炸出手臂肌」電暈網：帥到認不出

快訊／台北延吉街大火傳3人受困　消防救援「有人照手電筒求救」

讓男生變包控！DIOR「鑽石老花」曝光　LV旅行袋「字超大」

拚職籃身價？　谷毛唯嘉：小巨蛋決賽兩戰是考驗

燦星旅遊力拚損益兩平　侯佑霖攜手悅榕集團多元化經營

要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質

戴資穎全英賽8強對手出爐！　將對決上屆冠軍奧原希望

賴怡忠／俄侵烏戰爭及後續　挑戰台海相關戰略

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

「遭4.9公斤鐵片砸頭」！駕駛當場死亡

21歲賓士正妹急左轉　對向騎士撞上噴飛肋骨斷

今年要結婚...賓士後座男中彈腦死拔管器捐

賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

未婚高中女師遭鐵片殺死　全校悲驚：學生當孩子照顧

開車到校途中遇劫　台88「鐵片」殺死高中女師

4.9kg鐵片台88殺人　女教師呈「瞬間死亡」

380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

即／台中狠夫一刀殺妻　逃亡2天躲寺廟工地落網

辣妹身分曝光！趴引擎蓋露屁股蛋　事後失憶全無印象

更多熱門

相關新聞

立委周春米神撞臉引熱議

立委周春米神撞臉引熱議

屏東縣政府公布三大日音樂節卡司後，有網友眼尖發現歌手李翊君與周春米十分神似，紛紛到周春米臉書留言，而今日也釣出本尊回應，表示自己當然不敢跟明星相比，但也期待以後有機會可以跟李翊君碰面。

即／余天助理涉詐　案槓「贊助20萬」遭搜索

即／余天助理涉詐　案槓「贊助20萬」遭搜索

詐團分工驚現職業車手集團　台西警佈線連抓11人

詐團分工驚現職業車手集團　台西警佈線連抓11人

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

援烏克蘭捐款破6.37億元　12民進黨立委加碼贈百箱物資

求職貸款竟淪為詐欺人頭戶

求職貸款竟淪為詐欺人頭戶

關鍵字：

余天立委國會助理贊助獻金詐欺角落咖啡

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

驚悚影片曝光！女教師遭鐵片砸中亡

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

鄧倫逃稅封殺後首現身！　憔悴拎2大包父當助理

快訊／央行宣布升息1碼！未推第5波打炒房

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

更多

最夯影音

更多
6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面