冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理訊後交保「被害人身分曝」

▲立委余天的前助理黃麒儒涉冒名義詐騙贊助費20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員余天的前國會助理黃麒儒，涉嫌在2021年間，以立委辦公室名義，向康和證券公司尋求贊助，拿了20萬元後卻沒交回余天辦公室，余天事後得知遭冒名行騙，憤而提告，台北地檢署17日發動搜索約談，檢察官訊後諭令黃20萬元交保，涉嫌提供假發票的角落咖啡負責人連美滿交保10萬元。

余天年輕時以翻唱日文歌《榕樹下》紅遍全台，近年轉戰政壇，2020年連任新北市三重區第十屆立委至今；黃麒儒號稱擁有東華大學經濟學博士，還是台大博士後研究員，曾在余天的國會辦公室擔任法案助理，現在網路媒體撰稿。

▲角落咖啡負責人連美滿涉嫌開假發票幫助詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

檢調查出，黃麒儒疑似在2021年間，得知康和證券有意和立委保持良好關係，涉嫌以佯稱余天需要活動經費等理由，向康和索討20萬元的贊助款項，並拿角落咖啡的發票給康和當成憑證。

事後余天得知遭人冒名向康和索討捐贈，主動提告，檢察官17日指揮調查局台北市調處展開搜索約談，黃麒儒和連美滿分別被依詐欺罪嫌、違反《商業會計法》遭諭令交保候傳，另外，黃的吳姓妻子也帶著女兒到案，經檢察官偵訊後請回。