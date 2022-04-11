衝刺國內大循環　陸定調新路線「加快統一大市場、打破市場壟斷」

▲大陸總理李克強今年政府工作報告，設定GDP目標速5.5%。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸兩會總理工作報告設立GDP目標增速5.5%，但在疫情嚴格防控下，未來如何靠大內需活絡內部經濟？中共中央、國務院發佈《關於加快建設全國統一大市場的意見》(下稱《意見》)，提出了建設全國統一大市場的主要目標。並且以國內大循環和統一大市場為支撐，有效利用全球要素和市場資源，使國內市場與國際市場更好聯通。

根據陸官媒《新華社》報導，這項名為「關於加快建設全國統一大市場的意見」的文件提到，明確要求建設「全國統一大市場」是構建「新發展格局」的基礎支撐和內在要求，打破地方保護和市場分割，包括持續推動國內市場高效暢通和規模拓展；加快營造穩定公平透明可預期的營商環境；進一步降低市場交易成本；促進科技創新和產業升級；培育參與國際競爭合作新優勢。

▲中共中央、國務院昨發佈《關於加快建設全國統一大市場的意見》(下稱《意見》)。（資料圖／路透社）

該《意見》部署六個方面的主要任務，分別是：強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水平統一、推進市場監管公平統一、進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

《意見》提到要抓好「五個統一」，一是強化市場基礎制度規則統一；二是推進市場設施高標準聯通；三是打造統一的要素和資源市場；四是推進商品和服務市場高水平統一；五是推進市場監管公平統一。另一要點則是進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

《意見》強調，將加大對資本市場的監督力度，健全權責清晰、分工明確、運行順暢的監管體系，築牢防範系統性金融風險安全底線。堅持金融服務實體經濟，防止脫實向虛。為資本設置「紅綠燈」，防止資本無序擴張。

《意見》提出，將著力強化反壟斷，破除平台企業數據壟斷等問題。加強對金融、傳媒、科技、民生等領域和涉及初創企業、新業態、勞，密集型行業的經營者集中審查。

《意見》稱，將破除地方保護和區域壁壘。指導各地區找准自身功能定位，力戒貪大求洋、低層次重復建設和過度同質競爭，不搞「小而全」的自我小循環，更不能以「內循環」的名義搞地區封鎖。建立涉企優惠政策目錄清單並及時向社會公開，及時清理廢除各地區含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭的政策，全面清理歧視外資企業和外地企業、實行地方保護的各類優惠政策，對新出台政策嚴格開展公平競爭審查。

▲陸官方推出統一大市場建設文件，主要刺激國內大循環、反市場壟斷。（圖／路透）

此次中共中央出台的統一大市場建設的文件，主要破除地方保護和區域壁壘破除區域壁壘，不能以「內循環」名義搞地區封鎖，在進一步規範不當市場競爭和市場干預行為方面，要處理的第三個關係就是要處理好統一性與區域性的關係。

綜合大陸專家學者妃昔，此次提出的建設全國統一大市場的意見，有兩大亮點。第一個亮點就是堅持破立並舉，一手抓「立」，明確立規建制的目標任務；另一手抓「破」，打破市場壟斷和不正當競爭行為等違反統一市場的做法。

第二個亮點是質量優先，從健全商品質量體系，到全面提升消費服務質量，都做出了明確規定。比如，暢通商品異地、異店退換貨渠道，對食品藥品安全等直接關係群眾健康和生命安全的重點領域落實最嚴厲處罰等。