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陽光在六間早餐店放送糙米漿！力挺辛苦外送員！

▲▼ 陽光在六間早餐店放送糙米漿！力挺辛苦外送員！ 。（圖／品牌提供）

圖、文／統一企業提供

早餐店送米漿舉動讓全網暴動決定用新台幣響應力挺！
Dcard近日有網友分享，看到經常光顧的早餐店在送米漿，想拿取時卻被早餐店阿姨阻止，阿姨說不是外送員不能拿，讓原PO直呼現在改名傅胖達是不是就可以喝到了，意外引發話題，有趣之餘仍表示米漿留給辛苦的外送英雄們更加適切。許多網友紛紛留言「不管是不是外送員，看到都會很感動」、「感謝辛苦的外送人員，讓我們上班族也能吃到好吃的早餐，有你們真好~加油」、「送什麼都是店家的心意，只要是願意關心每天奔波的外送員都很值得支持一下，決定要用實際消費力挺店家」，也有外送員分享今天去取餐，想順便買自己的早餐，結果很幸運的拿到免費糙米漿，對早餐店的善意由衷感謝。聽聞送米漿在網路引發網友熱烈討論，早餐店老闆也受訪表示：「很開心能讓更多人體恤外送員的辛苦，這次能跟統一陽光一起幫外送員補充氣力是一件很有意義的事。」

▲▼ 陽光在六間早餐店放送糙米漿！力挺辛苦外送員！ 。（圖／品牌提供）

攜手瑞麟美而美早餐店送糙米漿想法竟源自於廣告橋段
統一陽光糙米漿是使用優質糙米、保留外殼米糠和胚芽的營養，一直以來都是提供每日第一餐豐富活力的象徵。統一陽光糙米漿品牌方更表示「之前拍攝產品影片時，是參考外送員們每天送餐奔波的工作型態，也發現外送員常常沒能好好補充早上的營養與氣力就要上工，而影片中既然演出了餐廳老闆遞出暖心糙米漿的橋段，就乾脆將送暖橋段付諸行動。」
繼日前舉辦「陽光米早餐 糙級給力」活動，免費提供「飯糰+糙米漿的米早餐組合」慰勞foodpanda外送夥伴外，進一步與連鎖早餐店瑞麟美而美6間限定門市合作贈送500瓶統一陽光糙米漿，讓他們早晨更有氣力應付生活硬仗，雖然不能照顧到所有的外送員，但品牌仍希望以行動獻上心意。

▲▼ 陽光在六間早餐店放送糙米漿！力挺辛苦外送員！ 。（圖／品牌提供）

「陽光米早餐 糙級給力」活動熱情開跑中
想要力挺的消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿，在每個人在享受一早豐富營養糙米漿之餘，也能動動手指分享健康、傳遞溫暖。

● 統一陽光糙米漿 X foodpanda「陽光米早餐 #統一陽光糙米漿 糙級給力」活動連結 https://www.facebook.com/unisunshinelife/posts/5136054443129143
● 即日起陸續在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四大超商皆有優惠活動
● 瑞麟美而美 活動店家資訊
1.蘆洲國小店：新北市蘆洲區中正路102號
2.蘆洲民權店：新北市蘆洲區民權路131巷6號
3.五股凌雲店：新北市五股區凌雲路1段74號
4.松山饒河店：台北市松山區八德路4段789號
5.金龍國小店：新北市汐止中興路272號
糙米漿贈送數量有限，送完為止
 

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關鍵字：

統一陽光糙米漿外送員美而美

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