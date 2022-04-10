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牙套妹Lorraine Chen洗版YT教賺大錢　鍵盤柯南一查不單純

神祕牙套正妹Lorraine Chen引起熱議。（翻攝自Lorraine Chen臉書）

▲神祕牙套正妹Lorraine Chen引起熱議。（翻攝自Lorraine Chen臉書）

圖文／鏡週刊

「您想成為自己的老闆並在舒適的家中賺錢嗎？如果你想，那就辭掉你每天8小時的工作吧！」這是Lorraine Chen的電子商務推播文，她賣線上教學課程，標榜「可以隨時隨地自由工作」「小學老師25天賺$1,100美金」，隨著YouTube惱人的推播，吸引不少人躍躍欲試。

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▲Lorraine Chen從賣奶茶，搖身一變成了線上企業家。（翻攝自Medium.com）

Lorraine Chen自稱為一位數位創作者、線上企業家，起初只是一名在手搖飲料店工作的員工，但並不喜歡那份工作，因了解電子商務在直運和亞馬遜FBA方面的成功，成為Spectre Ecommerce的創始人，自誇每個月的收入在100,000～500,000美元之間，並揚言「幫助成千上萬大家創立電子商務 ，是一個真正的『白手起家』的故事」。

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▲YouTuber「鄭呵呵」上網搜尋Lorraine Chen的底細。（翻攝自鄭呵呵YT頻道）

一位年輕的手搖飲牙套妹，搖身一變成了線上企業家，還能教人賺大錢，比郭台銘還厲害，甘五可憐？YouTuber「鄭呵呵」忍不住上網搜尋Lorraine Chen的資料，透過Google，發現Lorraine Chen除了煞有其事設有官網，還搜到諸如〈Lorraine Chen到底是誰？〉〈Lorraine是騙人的還是正規的？〉〈這是詐騙還是迄今為止最好的課程？〉等文章。

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▲Google搜尋關鍵字「Lorraine Chen」，大多文章被標示為廣告。（翻攝自Google）

「鄭呵呵」發現第1個可疑點：這些看似介紹與推薦的文章，都被Google標示為「廣告」。他點進去這些網站，網站充斥英文文章，唯獨推薦Lorraine Chen的文章是中文版，非常不合理，甚至有些網站尚未架設完成，明顯是殭屍網站。
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第2點可疑的是，其中一位撰文推薦的作者名為Maxwell Keith，光是一位外國人寫落落長的中文就嚇死人了！想不到同一個頭像，到了其他網站，Maxwell Keith又改名為Albert、Michael，無數的分身不禁讓「鄭呵呵」驚呼：「照片要不要換一下！」

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▲最近YouTube被另一位講師Ellen洗版，風頭蓋過Lorraine Chen。（翻攝自YouTube）

網友看完「鄭呵呵」的分析，紛紛留言：「真的超扯，這種賺錢方法是真的，早就自己賺，早早爽爽退休了好嗎？」「想簡單工作但高收入，只有貪小便宜的人會咬吧？」「YouTube廣告超多，每個都要教你怎麼賺錢，要是他們真的這麼厲害，為什麼還要在這裡賣課程？」

其實Lorraine Chen這位網紅的臉書專頁只有173人按讚，IG有678人追蹤，推特則有314人追蹤，推銷自己的電商課程前，Lorraine Che應該先花錢上上社群經營課程吧？

 



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