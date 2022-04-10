台南線上學習資源充裕　黃偉哲：備戰停課不停學

▲台南市長黃偉哲指出，台南市10日止確診學生計5校11人，其中國中、國小及幼兒園各1所，確診師生人數達2人以上，因此全校停課10日，另有2校確診1人，該班學生停課10日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情升溫，台南市學校配合衛生局疫調，統計至10日止，確診學生計5校11人，其中國中、國小及幼兒園各1所，確診師生人數達2人以上，因此全校停課10日，另有2校確診1人，該班學生停課10日，台南市教育局在接獲通知後隨即協助學校啟動應變處理機制，並支援停課不停學相關資源與關懷，讓家長及學生安心。

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台南市長黃偉哲表示，去年停課期間，台南市規劃的「停課不停學」，累積900多萬人次使用，相關操作及配套機制皆已相當純熟。目前學校師生皆依衛生局指示，配合採檢及居家隔離，學校也針對需配合停課的學生，規劃完善的同步或混成式線上學習與課業輔導，讓學生的學習不中斷，學生或家長若有任何學習需求，皆可向學校反映，由學校或教育局提供適時的協助。

▲台南市教育局鄭新輝指出，在接獲通知後隨即協助學校啟動應變處理機制，並支援停課不停學相關資源與關懷，讓家長及學生安心。

教育局長鄭新輝表示，台南市停課不停學有相當完善的準備度，除了學校老師深具線上遠距教學能力外，針對家中沒有平板載具、無線網路的學生，也由學校提供免費借用。目前教育局資訊中心可調度支援的平板有5000台、網路分享器700台，無線網路sim卡6500片，隨時因應學校需求，及時提供學生借用。

台南市教育局亦建置完善的線上自主學習網，可連結至各校「自主學習專區」，協助老師進行線上同步或混成學習。新課綱辦公室另組成線上教學諮詢團隊，隨時掌握與支援停課學校教務團隊的需求，提供老師線上教學諮詢服務，以確保各校停課不停學順利進行。

教育局補充說明，目前所有個案學校都已完成室內外環境消毒，同時規劃班級導師每日關懷停課學生之個人自主健康狀況、課業輔導與需求等關懷服務機制，教育局也呼籲，停課期間師生除了配合學校作息進行遠距教學外，課後時間應盡可能在家休息、避免外出，也避免到補習班或安親班，如果有身體不適，應立即就醫並向學校回報，也請家長協助做好防疫工作，守護自己，也守護學生安全。