韭菜季來了！15分鐘「蒼蠅頭」上桌0難度　1技巧保留翠綠口感

記者黃君瀚／綜合報導

韭菜4季都能栽種，不過春天的溫度和日照適中，此時採收味道最為香甜迷人。《168懶人料理》示範利用當季食材，15分鐘就能炒出一道美味的「蒼蠅頭」；同時額外加碼1項小技巧，韭菜花善用大火快炒1分鐘，就能同時保留翠綠色澤和口感！

食材：

韭菜花 1把

豬絞肉（粗） 約250-30公克

蒜頭 3-5瓣

朝天椒 2根

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調味料：

濕豆豉 1大匙

醬油 1大匙

白胡椒粉 少許

糖 少許

米酒 1大匙

作法：

1. 韭菜花頭端約3公分處，纖維較粗，我們切除不用，尾端的花苞可食用，先切下備用，剩下的莖切成約0.5-1公分左右的小段。辣椒、蒜頭切成末。

2. 熱鍋中大火，加一點點的油潤鍋，絞肉會再出油，所以油不需要多，放入豬絞肉炒香炒至變色。

3. 放入蒜末、辣椒末爆香，再加入1大匙濕豆豉炒香，加入醬油1大匙、少許白胡椒粉跟糖來調味。

4. 開大火，放入韭菜莖拌炒幾下，最後加入韭菜花苞，拌炒，起鍋前加少許米酒，鹹香下飯的蒼蠅頭就完成了！

小Tips：

1. 豬絞肉建議用粗絞肉，吃起來才有存在感。

2. 韭菜花要大火快炒，時間不用長，大概1分鐘左右就行了，不用加水加蓋悶，容易過熟就變成黑黑黃黃的。

3. 豆豉習慣用濕豆豉，口味比較甘甜，若是乾豆豉要先泡水洗去一點鹽分。嗜辣的人辣椒用量可以依口味增加，調味料也請依個人口味增減。