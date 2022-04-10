海底撈火鍋工讀生確診　4名員工急篩檢

▲海底撈火鍋有工讀生確診，此圖為示意非本店。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今10日中央宣布本土新增達431例，新北新增確診者為144例，其中案27236則為海底撈火鍋板橋店的工讀生，因朋友確診自行在家中快篩發現呈陽性，通報至醫院篩檢確診確定，已匡列4位密切接觸員工進行PCR篩檢，目前2名為陰性，由於該場合為餐廳許多民眾脫口罩用餐，建議當時在店內用餐民眾須自主管理。

據悉該案工讀生因4／8收到朋友確診消息，自行於家中篩檢，結果為陽性，並自行通報1922，至醫院PCR篩檢，4／9確診隔離，與廖姓工讀生密切接觸者共四名海底撈專櫃，已全數進行PCR篩檢，目前兩名陰性，兩名結果尚未出爐。

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4／10板橋大遠百接獲衛生單位通知，衛生單位指示該工讀生上班期間，包括4／6下午4：48至晚上9：00，以及4／7下午5：00至晚上10：00期間，與該員有密切接觸者、脫口罩吃飯或長時間密切接觸者，須進行PCR篩檢並實施居家隔離，其他人員使用居家快篩試劑並自主健康管理。

板橋大遠百表示，海底撈將於4／11上午6:00進行大清消，並造冊提供給衛生單位備查。而板橋大遠百賣場已於4／9閉店後進行全館大清消，目前正常營業。