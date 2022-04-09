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屏東「天上人間」多好玩？老司機親解：5原因讓人進去不想出來

▲天上人間清消作業 。（圖／資料照，下同）

▲天上人間清消作業 。（圖／資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(9)日公佈14例確診個案，其中九如鄉天上人間小吃部因高雄市確診案號「25601」曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，共3男6女確診，出現縣內史上最多一次群聚感染；據老司機表示，這家店的服務小姐，屬於聯合國，有本土小姐及越南籍等女子，生意雖然很不錯，但是轄內警方列入重點臨檢場所，因此曾換過多次負責人。

▲天上人間清消作業 。（圖／資料照，下同）

縣府公佈九如鄉「天上人間」小吃部傳出9人群聚感染，消息傳開，有網友問「天上人間」是什麼小吃部；有網友PO文回應「進去就不想出來」；縣府表示，該小吃部在傳出疫情後已暫時歇業，進行清消作業。

▲天上人間9日貼出防疫入店告示 。（圖／民眾提供）

▲天上人間9日貼出防疫入店告示 。（圖／民眾提供）

據老司機表示，這家小吃店每天下午2時開始營業，到翌日清晨5時，雖說營業到5點，但不會趕客人，會等客人全部離開後才會關門休息；而服務小姐有本土、越南等國籍，號稱「聯合國」，每天有10位以上服務小姐，服務費用(坐檯)每兩小時費是500元，由於服務作風很符合客人口味，因此生意一直很不錯，入夜以後經常吸引客人上門。但由於曾發生過打架情事，被警方列入重點稽查店家，不定時上門執行臨檢勤務，也因此多次更換過負責人。

老司機綜合「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽。

由於發生群聚，「天上人間」今天也緊急貼出告示，指「本店消毒，今天停業」，落實政府防疫政策，入店要出示3劑新冠疫苗接種證明，量體溫、戴口罩方可入內」。

這次傳出群聚，傳說以往曾光顧的民眾遇到友人關懷電話，立即否認曾去過該店消費，更不知該店行情，完全切斷與該店關係，顯見這起群聚感染的後座力。

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