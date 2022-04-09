台灣祭遊客確診　恆春警規劃分流辦公...全數快篩結果曝

▲恆春警分局員警快篩 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「台灣祭」原訂於4月1日至3日於墾丁大灣遊憩區舉辦3天，2日晚間因確診COVID-19遊客到訪，主辦單位緊急於3日上午宣布活動暫停；恆春警分局鑑於活動期間動員多數警力投入會場安全維護與交通疏導工作，為求慎重，即刻安排全體同仁快篩，警察局亦緊急協調調派快篩試劑提供各單位支援警力進行篩檢，所幸結果均為陰性。

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由於參與「台灣祭」活動之樂迷及觀光客人數眾多，屏東縣政府為了所有參與民眾的健康安全著想，迅速將超過萬份的快篩試劑運送到台灣祭會場發放並啟用恆春鎮南門、恆基、恆旅3家醫院篩檢站協助採檢，恆春警分局接獲通報後，亦立即派員到會場及各篩檢站維護秩序，期能讓民眾盡速確保身體狀況，共同為防疫盡一份心力。

另一方面，恆春分局分局長林明波考量分局本部與各派出所出入人員較多，為提供同仁與民眾安全的辦公及洽公環境，亦同步實施駐地預防性清消，同時為避免單位運作受這次疫情影響而停擺，啟動防疫應變計畫，預先規劃異地辦公處所2處，並預擬內、外勤同仁分流措施，確保緊急情況發生時所有警政勤、業務均能如常運作，以維轄區治安與民眾權益。

局長劉印宮也十分關心員警健康，請各單位務必確保防疫裝備充足，並隨時關懷慰問、全力協助同仁作好健康管理，同時也提醒全體同仁留意自身狀況，執勤時確實戴好口罩並做好防疫措施，兼顧自身與民眾，始能持續維護轄區治安，讓民眾安心。