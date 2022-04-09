　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣祭遊客確診　恆春警規劃分流辦公...全數快篩結果曝

▲恆春警分局派員進行清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局員警快篩 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「台灣祭」原訂於4月1日至3日於墾丁大灣遊憩區舉辦3天，2日晚間因確診COVID-19遊客到訪，主辦單位緊急於3日上午宣布活動暫停；恆春警分局鑑於活動期間動員多數警力投入會場安全維護與交通疏導工作，為求慎重，即刻安排全體同仁快篩，警察局亦緊急協調調派快篩試劑提供各單位支援警力進行篩檢，所幸結果均為陰性。

▲恆春警分局派員進行清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於參與「台灣祭」活動之樂迷及觀光客人數眾多，屏東縣政府為了所有參與民眾的健康安全著想，迅速將超過萬份的快篩試劑運送到台灣祭會場發放並啟用恆春鎮南門、恆基、恆旅3家醫院篩檢站協助採檢，恆春警分局接獲通報後，亦立即派員到會場及各篩檢站維護秩序，期能讓民眾盡速確保身體狀況，共同為防疫盡一份心力。

▲恆春警分局派員進行清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局派員進行清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另一方面，恆春分局分局長林明波考量分局本部與各派出所出入人員較多，為提供同仁與民眾安全的辦公及洽公環境，亦同步實施駐地預防性清消，同時為避免單位運作受這次疫情影響而停擺，啟動防疫應變計畫，預先規劃異地辦公處所2處，並預擬內、外勤同仁分流措施，確保緊急情況發生時所有警政勤、業務均能如常運作，以維轄區治安與民眾權益。

局長劉印宮也十分關心員警健康，請各單位務必確保防疫裝備充足，並隨時關懷慰問、全力協助同仁作好健康管理，同時也提醒全體同仁留意自身狀況，執勤時確實戴好口罩並做好防疫措施，兼顧自身與民眾，始能持續維護轄區治安，讓民眾安心。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
金正恩飆罵「醜死了！」　怒拆5星豪華郵輪飯店
越獄犯狂踩129公里！　鄭文燦：為跟隨大甲媽起駕進香
快訊／北市圓環旁大火！　濃煙竄天
快訊／台南鐵板掉落！1人無生命跡象　1人臟器外露
快訊／勞保局員工確診！　66人緊急採檢
快訊／被柯文哲嗆「管好自己的狗」！　賴香伶怒了
快訊／苗栗今增2確診！　八方雲集3足跡曝光
賣茶妹直播走光！起底是大甲媽禮生　IG辣照被搜出
快訊／桃園某科技大廠爆群聚染疫！　鄭文燦證實了
私人車位被霸占！他1招釣車主　一票全拍手
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

女友月經快來「脾氣變差」他疑惑　一票同路人淚喊：不是故意的

快訊／苗栗今+2！母照顧染疫兒也確診　八方雲集3足跡曝

總統接觸者「免自我監測」遭疑雙標　指揮中心重申：標準只有一個

快訊／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

「好市多少刷3500元」2道關卡出包　她3天後衝櫃台！店員全驚呆

不怕後遺症！打完3劑仍擔心確診　1類人點頭：更怕「這件事」

「4小時解除健康監測」遭疑大轉彎！陳時中：沒有啦　解釋2規定

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

嘉義轎車失速打滑撞進鐵軌　遭火車拖行400m駕駛死亡

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

女友月經快來「脾氣變差」他疑惑　一票同路人淚喊：不是故意的

快訊／苗栗今+2！母照顧染疫兒也確診　八方雲集3足跡曝

總統接觸者「免自我監測」遭疑雙標　指揮中心重申：標準只有一個

快訊／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

「好市多少刷3500元」2道關卡出包　她3天後衝櫃台！店員全驚呆

不怕後遺症！打完3劑仍擔心確診　1類人點頭：更怕「這件事」

「4小時解除健康監測」遭疑大轉彎！陳時中：沒有啦　解釋2規定

廣州突宣布「全員篩檢」　市民深夜被叫出去排隊檢測

男偶像藥妝店行竊遭逮！演《假面》英雄卻做壞示範　超慘下場出爐

只放「有惡犬勿入」警告牌不綁繩　害婦遭猛咬受傷...飼主GG了

北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

裝潢大理石電視牆！花5萬得到「1片石板」　全場酸：少了花海

大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

民航局所屬機關對遠航求償　張綱維認為民航局違法撤照應由該局買單

美傭兵衝烏克蘭前線怒飆「X的只有垃圾武器」　俄棄戰友屍讓狗啃

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台15縣市185校停課防疫

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

今年首颱馬勒卡將轉彎　明溫差10°C

本土週增千例　醫預測「疫情失守」：雙北案例湧向1縣市

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

桃園增「6校及安親班」停課　累計停課35所

不斷更新／全台149校大停課！15大學遠距延至4／17

本土若+500不意外！醫護曝1狀況嘆擋不住

棉條塞13天！糊塗妹無感「又塞新的」臭炸

馬勒卡增強中　轉中颱時間出爐

03:19規模5.1地震　最大震度屏東縣3級

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

大甲媽遶境沿線銅板美食　在地人最推這些

更多熱門

相關新聞

曳引車故障停路中央　屏東暖警急協助讓司機窩心

曳引車故障停路中央　屏東暖警急協助讓司機窩心

江姓司機駕駛曳引車前往台東，途經屏東縣佳冬鄉台17線時，車輛因為不明原因熄火拋錨在路中央，枋寮警分局佳冬分駐所員警巡邏發現，立即下車協助，了解原因後並協助撥打救援電話，並順利排除故障，警方貼心的舉動，讓江感到很窩心頻頻道謝。

男散步迷路餓昏跌倒在地　暖警貼心助返家

男散步迷路餓昏跌倒在地　暖警貼心助返家

基隆愛心篩檢加發1天　明全市157里同步發放

基隆愛心篩檢加發1天　明全市157里同步發放

防堵新社高中疫情　全校1385人快篩出爐

防堵新社高中疫情　全校1385人快篩出爐

宏碁11日啟動「分流辦公」　強調員工健康最優先！

宏碁11日啟動「分流辦公」　強調員工健康最優先！

關鍵字：

台灣祭恆春警察快篩陰性分流辦公

讀者迴響

熱門新聞

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

即／高雄街頭隨機攻擊　2男遭酒瓶狠砸頭

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

八德外役監越獄受刑人　逃亡11小時台中落網

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

鄰居每天傳巨大碰撞聲　竟撞破天花板跌進他家

封城缺糧居民竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚呆

女星錄影遭霸凌吃「剩下便當」！差點崩潰痛哭

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台15縣市185校停課防疫

更多

最夯影音

更多
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面