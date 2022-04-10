韓籍船員失聯！韓艦艇入我海域搜救　張競批喪權辱國：若是對岸會放行？

▲韓國海巡進入我國海域。（圖／翻攝張競臉書）



政治中心／綜合報導

獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪7日於澎湖烏崁漁港外遇險，有6名韓籍船員失聯，海巡署立即展開搜救，8日上午發現2具遺體，運回馬公漁港後，透過所屬公司總經理確認為遇難人員，但中華戰略學會研究員張競痛批，我國有足夠海域搜救量能，卻容許韓國海巡進入內水搜救，「難道是自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？真是顏面掃地！」

韓籍船員失聯後，韓國也成立緊急因應小組，並派出一艘巡邏艦和直升機支援搜救任務。韓國外交部也表示，將與台灣方面緊密合作，全力展開搜救工作。

對此，張競表示，其實就海巡進行海空搜救與後續拖帶漂流貨輪來說，已經證明我國海巡官兵在臺灣海域周邊搜索救難之作業能量，儘管仍有數位韓籍船員失蹤尚未尋獲，但我國具有足夠海域搜救能量，可為國際社會提供具有公共財性質之海事救難服務，確實是無庸置疑。

張競質疑，但讓人難以理解的是韓國仍高調宣稱其將派遣海巡艦艇至我管轄海域進行搜救，居然我國政府未對此有所異議，並且在4月10日由海巡「嘉義艦」陪同下，進入我澎湖水道海域內進行搜救作業，遭致漁民朋友拍照證實韓國海巡編號3012號艦，確實是在我澎湖水道內執行搜救作業。

張競批評，該海域係屬我國所劃設領海基線向內之內水水域，其性質與我境內領土基本性質相同，請問容許他國政府執法船舶進入我內水水域值勤，「如此門戶洞開讓他國艦艇如入無人之境，難道是我國自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？」

張競表示，此種狀況茲事體大，此因不僅是我國自我招認對於我國連內水管轄水域搜救作業，都無法完全有效應對，此將對我有效管轄來說構成負面跡證，「其次是讓他國政府艦艇至我境內內水水域進行作業，請問是否是喪權辱國呢？」

張競質疑，更何況海巡官兵已在該艘貨輪海難遇險當時，就已經展現高水準搜救與拖帶作業與協調能量。事隔數日，「容許韓國海巡艦艇進入我內水搜救，不但是違背常理事後亂放馬後砲，更是讓海巡官兵在海上辛苦執勤，未受上級肯定其專業能量，更是讓人情何以堪？」

張競批評，政府不要為辦理外交爭取邦誼到昏頭地步，讓本身搞到自喪立場讓他國訕笑地步。不該讓他方進入之海域，就不能胡亂讓步。假若今日在澎湖水道海域是大陸籍貨輪漂流或是水手遇難，「對岸要派遣執法艦艇進入搜救，請問綠營政府高層會不會點頭放行呢？」