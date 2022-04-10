　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東「第一鮪」212萬拍出　每公斤單價創新高！這家海產店得標

▲▼屏東第一鮪。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東「第一鮪」身長208公分、重達210公斤，於今日(10日)上午在東港魚市場舉行拍賣，最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

由漁船「榮漁滿號」捕獲今年屏東的「第一鮪」，身長208公分、重達210公斤，10日上午在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官，為今年屏東黑鮪魚文化觀光季揭幕。最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。

「第一鮪」身長208公分、重達210公斤，由琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南海域捕獲，於今日(10日)上午在東港魚市場舉行拍賣，縣長潘孟安擔任拍賣官，在激昂震撼的鼓聲下，競標氣氛相當熱烈，最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，以總價2,121,000元賣出，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣長潘孟安表示，屏東捕獲的黑鮪魚每尾都有身分證，漁民們遵守國際規範，捕撈限船限量管理，珍惜漁業資源，就是要讓台灣漁業能夠永續發展，今年琉球籍漁船「榮漁滿號」是駕駛噸位小的CT2級漁船，更是在很少見的西南方海域捕獲，是有史以來第2艘，捕獲日期則是史上第3早，此次能以小搏大捕獲，相當不容易。

今年黑鮪魚季從今日(10日)拍賣後正式揭開序幕，縣府自5月7日起至7月3日止舉辦許多系列活動，更多資訊可上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

▼由漁船「榮漁滿號」捕獲今年屏東的「第一鮪」，以總價2,121,000元售出。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東第一鮪。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東第一鮪。（圖／記者陳崑福翻攝）

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
快訊／醫憂「17天後單日破萬例」！　陳時中回應了
快訊／竹市+7足跡曝！　巨城SOGO、好市多、韓式燒肉
快訊／宜蘭4輛聯結車起火！　濃煙竄天
快訊／曾仁和被王威晨強襲球擊中！　擔架抬出場
快訊／收到「居家隔離」通知！　指揮中心4點提醒
快訊／阿妹演唱會「再爆確診足跡」！　特B區被匡列居隔
快訊／竹縣公布53處足跡！　竹北大遠百、弘爺、九芎湖
快訊／本土「中症」再+4！　50多歲女未打疫苗
快訊／本土431例「分布18縣市」！　新北143最多
快訊／本土狂燒+431例！　另增144境外移入
LIVE／本土續破400例？　陳時中最新說明
快訊／中油爆確診！　第三芳香烴工場停爐
快訊／罵狗飆哭賴香伶　柯文哲道歉了
《營業中》又出包！　溫昇豪秒變臉
快訊／竹縣+13！　群聚元凶竟是卡拉OK比賽
吳尊首揭上海封城生活！　陽台上空健身...親煮3餐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南安南國中1師1生確診！　累計3國中小停課10天

LIVE／高雄+26　娛樂圈再增確診？陳其邁最新說明

台東+1！感冒症狀+發燒Ct值17.4　匡列18人採檢

學生怨被匡列校方不願改線上？　陳時中：指引修訂這2天公布

應曉薇促成！北市濱江實中拿下臺灣首所IBMYP公立學校

快訊／竹市+7　足跡曝：巨城SOGO、好市多、新橋韓式燒肉入列

醫憂「17天後恐單日破萬例」！陳時中：國內RT值介於2.0~2.5間

醫拿數據籲第3劑打mRNA！　陳時中：高端沒有比較差

快訊／收到「居家隔離」通知即發生效力！　指揮中心4重點提醒

酒駕男喊頭痛送醫竟確診　花蓮警消急匡10人居隔

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！ 米可白無奈：能做的我都做了

台南安南國中1師1生確診！　累計3國中小停課10天

LIVE／高雄+26　娛樂圈再增確診？陳其邁最新說明

台東+1！感冒症狀+發燒Ct值17.4　匡列18人採檢

學生怨被匡列校方不願改線上？　陳時中：指引修訂這2天公布

應曉薇促成！北市濱江實中拿下臺灣首所IBMYP公立學校

快訊／竹市+7　足跡曝：巨城SOGO、好市多、新橋韓式燒肉入列

醫憂「17天後恐單日破萬例」！陳時中：國內RT值介於2.0~2.5間

醫拿數據籲第3劑打mRNA！　陳時中：高端沒有比較差

快訊／收到「居家隔離」通知即發生效力！　指揮中心4重點提醒

酒駕男喊頭痛送醫竟確診　花蓮警消急匡10人居隔

台南安南國中1師1生確診！　累計3國中小停課10天

LIVE／高雄+26　娛樂圈再增確診？陳其邁最新說明

韓籍船員失聯！韓艦艇入我海域搜救　張競批喪權辱國：若是對岸會放行？

台東+1！感冒症狀+發燒Ct值17.4　匡列18人採檢

學生怨被匡列校方不願改線上？　陳時中：指引修訂這2天公布

應曉薇促成！北市濱江實中拿下臺灣首所IBMYP公立學校

快訊／竹市+7　足跡曝：巨城SOGO、好市多、新橋韓式燒肉入列

醫憂「17天後恐單日破萬例」！陳時中：國內RT值介於2.0~2.5間

醫拿數據籲第3劑打mRNA！　陳時中：高端沒有比較差

快訊／宜蘭4輛聯結車車頭起火！　濃煙竄天警消搶救中

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

本土+442！　有症狀快做1件事

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

威力彩連15槓！明飆6.6億　4星座有福報

陳時中記者會「4度吸鼻子」！醫驚：是過敏還是感冒？

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

高雄四維國小深夜宣布停課10天：別回來打球

本土增431例「分布18縣市」！

車遭擦撞　正妹發現一張字條哭了

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

明多雲偏熱！西部高溫飆30°C　好天氣會到下周三

恐雙颱共舞「藤原效應」　變天時間曝

快訊／本土狂燒+431例！另增144例境外移入

梅姬最快今生成！馬勒卡估明變中颱　轉雨降8℃時間曝

更多熱門

相關新聞

酒駕累犯見警逃辯「尊重警察」　判刑8個月確定

酒駕累犯見警逃辯「尊重警察」　判刑8個月確定

屏東枋寮鄉一66歲陳姓男子於110年4月下午16時左右，在工地飲用啤酒後，明知道違法還騎機車上路，因形跡可疑半路被警察攔截酒測，測得酒精濃度達每公升0.32毫克。經屏東地院審理，依不能安全駕駛動力交通工具罪判處陳男8個月徒刑，陳男不服再上訴，被高雄高分院駁回。

沒管客人有沒有打第三劑　東港4家小吃部吃罰單

沒管客人有沒有打第三劑　東港4家小吃部吃罰單

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業

屏東「天上人間」沒營業　警大規模查8大行業

屏東「天上人間」沒營業　警大規模查8大行業

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻爆氣轟焦糖

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻爆氣轟焦糖

關鍵字：

屏東黑鮪魚

讀者迴響

熱門新聞

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星在場」護白狼！網怒打臉

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

本土+442！　有症狀快做1件事

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

眾量級家寧Andy「婚紗合照」曝光！緊靠勾手進場

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

金世正《社內相親》完結秒剪成俏麗短髮

香港將拍豪華版《華燈初上》！5美艷女角名單出爐

張惠妹開唱「驚見天后坐台下」！

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面