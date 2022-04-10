屏東「第一鮪」212萬拍出　每公斤單價創新高！這家海產店得標

▲屏東「第一鮪」身長208公分、重達210公斤，於今日(10日)上午在東港魚市場舉行拍賣，最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

由漁船「榮漁滿號」捕獲今年屏東的「第一鮪」，身長208公分、重達210公斤，10日上午在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官，為今年屏東黑鮪魚文化觀光季揭幕。最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。

「第一鮪」身長208公分、重達210公斤，由琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南海域捕獲，於今日(10日)上午在東港魚市場舉行拍賣，縣長潘孟安擔任拍賣官，在激昂震撼的鼓聲下，競標氣氛相當熱烈，最後由佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，以總價2,121,000元賣出，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。

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縣長潘孟安表示，屏東捕獲的黑鮪魚每尾都有身分證，漁民們遵守國際規範，捕撈限船限量管理，珍惜漁業資源，就是要讓台灣漁業能夠永續發展，今年琉球籍漁船「榮漁滿號」是駕駛噸位小的CT2級漁船，更是在很少見的西南方海域捕獲，是有史以來第2艘，捕獲日期則是史上第3早，此次能以小搏大捕獲，相當不容易。

今年黑鮪魚季從今日(10日)拍賣後正式揭開序幕，縣府自5月7日起至7月3日止舉辦許多系列活動，更多資訊可上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

▼由漁船「榮漁滿號」捕獲今年屏東的「第一鮪」，以總價2,121,000元售出。（圖／記者陳崑福翻攝）