「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

▲周玉蔻痛罵焦糖陳嘉行，要求他退選。（圖／翻攝焦糖陳嘉行臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨屏東縣長初選激戰6日完成電話民調，最終由縣長潘孟安力挺的立委周春米出線。然而，民進黨台北市議員擬參選人焦糖陳嘉行選後貼出媒體民調，暗指周春米背後都是國民黨人在挺。對此，資深媒體人周玉蔻昨（8日）氣炸譴責陳嘉行「沒有倫理道德」，並要求他退出初選。

針對焦糖陳嘉行拋出民調數字，暗指周春米後面都是國民黨人在支持，周玉蔻昨8日在廣播節目《新聞放鞭炮》中痛批，「在台北出現了一個候選人，而且我很不喜歡這個候選人，如果公開問我，我會說陳嘉行焦糖，你退選好了，這是蔻蔻姐我對你的評論，人家明明選舉結束，你（焦糖陳嘉行）一個新人蹭到英系去，英系後面的提拔你的那個人又是我很討厭的人，那個討厭鬼提名你，你自己不知道自己幾斤幾兩！」

▲周玉蔻怒槓焦糖陳嘉行 。（圖／翻攝自寶島聯播網YouTube頻道）

周玉蔻指出，詢問民進黨中央對於焦糖陳嘉行公開的民調數據是怎麼回事，「他們告訴我，根本是胡說八道，焦糖陳嘉行引述的是舊資料，而且還未經過黨中央驗證」。

周玉蔻氣得痛罵焦糖陳嘉行，「像這樣的候選人，應該把他開除啦！這種人在人家初選後挑撥離間，根本就是不懂民進黨文化啊！各位聽眾朋友，請你們一傳十、十傳百把他幹掉，管你是什麼主持人，根本沒有道德倫理。」

對於周玉蔻的猛烈砲火，焦糖陳嘉行在臉書發文滅火，「蔻蔻姐，不要生氣啦，收到妳的不開心了，謝謝蔻蔻姐的提醒，請放心我一定支持民進黨推出來的縣市長候選人，我不是黨員前就已經這樣做了，現在已經是黨員，更會支持。」

焦糖表示，民進黨最重要DNA 是草根民主與黨內民主，黨內民主形塑成派系文化、也是提攜新人與初選競爭，初選競爭難免大家會有支持對象，一但初選結束，大家都放下，「我跟蔻蔻姐都希望民進黨贏，不僅屏東縣更是全台灣都能贏，一起努力。」

▼焦糖陳嘉行事後解釋，網友不領請 。（圖／翻攝焦糖陳嘉行臉書）