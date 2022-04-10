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酒駕累犯見警逃辯「尊重警察」　挨批無悔意判刑8個月確定

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照片）

▲屏東一陳姓男子在工地飲酒後還騎機車上路，遭警攔檢依公共危險罪送辦，經屏東地院審理，判處陳男8個月徒刑，陳男不服再上訴，被高雄高分院駁回。（示意照／資料照片）

記者郭玗潔／高雄報導

屏東枋寮鄉一66歲陳姓男子於110年4月下午16時左右，在工地飲用啤酒後，明知道違法還騎機車上路，因形跡可疑半路被警察攔截酒測，測得酒精濃度達每公升0.32毫克。經屏東地院審理，依不能安全駕駛動力交通工具罪判處陳男8個月徒刑，陳男不服再上訴，被高雄高分院駁回。

陳男於110年4月13日在屏東縣枋寮鄉某工地做工，16時左右工作結束，飲用啤酒後要回家，明知自己不應該仍騎機車上路，結果騎不到20分，就在前方看到警察，馬上心虛調頭迴轉，警方連忙追上將他攔下，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.32毫克，依公共危險罪移送法辦。

陳男在屏東地院審理時，辯稱自己是坐在機車上，沒有騎機車，是警察強押他回警局，逼他承認酒駕的，他不識字、也聽不懂才會承認。

警方則表示，陳男當時有騎車，看警察追上，立馬快步下車離車5公尺；在警詢時，陳男也自承知道酒後不能喝酒，看到警察會怕、尊重警察，才躲起來。

屏東地院審理後，認為陳男過去也有多次酒駕，猶如公共道路上之不定時炸彈，對其他人生命、身體安全造成危險，此次再犯後推託員警，全無悔意，最後依不能安全駕駛動力交通工具罪判處陳男8個月徒刑。陳男不服判決再上訴，被高雄高分院駁回。

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