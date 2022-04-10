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南瀛5大香－學甲香祭典　藝閣小朋友戴上防護面罩

▲「南瀛5大香－學甲香」祭典，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導防疫措施做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「南瀛5大香－學甲香」祭典，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導防疫措施做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「南瀛5大香」之1的「學甲香」祭典，10日進入第2天全程39點3公里，遶行學甲區溪北地區、北門區及鹽水區等庄頭，因為疫情升溫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導全程戴口罩等防疫措施做外，宮廟藝閣小朋友還全程戴上防護面罩，近百陣民俗藝陣沿途邁力表演，信徒民眾虔誠膜拜，鑼鼓喧天，非常熱鬧。

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮4年1次的「上白礁」謁祖「刈香」遶境祭典，因為疫情延遲2年舉辦，9日完成24點67公里後，10日再挑戰39點3公里。清晨7時正，由全國碩果僅存由人工扛陣的民俗藝陣「蜈蚣陣」作前導下，綿延3公里長的香陣再由慈濟宮出發，展開第2天的遶境祭典，除了裝扮藝閣的小朋友換人外，其他的進香扛轎人員都是「原班人馬」，大家精神抖擻，絲毫沒有疲憊不堪的感受。

▲「南瀛5大香－學甲香」祭典，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導防疫措施做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民俗藝陣包括大龍陣、鼓花陣、高蹺陣、素蘭小姐要出嫁、12婆姐、牛犁陣、鬥牛陣、宋江陣、山地舞等，沿途熱情表演，吸引不少信徒民眾拍手叫好；入夜後的大型藝閣燈光通明，其人物唯妙唯肖，好像是真人，非常亮麗壯觀；昨天的路程比較遠，裝扮民俗藝閣「蜈蚣陣」、「八仙過海」、「八美圖」、「八仙棚」等小朋友，因為一大早就起來打扮，而且「上閣」後沒有辦法下來休息，一半以上都累得打瞌睡，有的乾脆趴下睡覺了，在旁邊的父母真是心疼。

慈濟宮董事長王文宗表示，原本逢4年1次的「學甲大刈香」祭典，大陸白礁祖宮以及分靈到香港、菲律賓馬尼拉、宿霧、中國福建晉江寶泉庵等地廟宇，以前都將組成進香團回到台灣台南學甲「謁祖」，並參與刈香遶境祭典，今年疫情影響沒有辦法組團來台灣，大家都感到相當可惜，只有大陸白礁祖宮製作大盆的蘭花盆栽祝賀祭典順利成功。

▲「南瀛5大香－學甲香」祭典，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導防疫措施做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長王文宗表示，今年3天的刈香必看特色陣頭是全台灣獨一無二人力扛抬龍頭鳳尾「蜈蚣陣」，由36位神童扮演，今年戲文「五虎平西」角色，藝閣包括八仙棚、太子伏龍、李哪吒鬧東海、八仙過海、董漢尋母、紡車輪、八美圖、封神榜、郭子儀大戰烏鳳仙、七鶴等琳瑯滿目，裝扮的小朋友神童等都扔出糖果、紅包、抱枕、動物形狀氣球等，大家被天空飄下的糖果雨扔到頭部，搶成一團，相當逗趣。

▲「南瀛5大香－學甲香」祭典，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宣導防疫措施做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王文宗說，慈濟宮主祀保生大帝，是大陸白礁開基祖的神尊，每年農曆3月11日號召學甲13庄頭部落的神轎、陣頭、信徒民眾在先民登陸處將軍溪畔，舉行「上白礁」謁祖祭典，今天晚上，依古制隆重遙祭大陸故里列祖列宗，遙拜福建省白礁慈濟祖廟，場面盛大，熱鬧非凡。

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