「4小時解除健康監測」遭疑大轉彎！陳時中：沒有啦　解釋2規定

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／台北報導

衛福部長陳時中因曾與總統蔡英文召開防疫會議，依規定須自我監測至本月16日；不過指揮中心評估其染疫風險低，可解除自我健康監測。今（9）陳時中出席活動時，被問及是否有政策轉彎的情況，他僅表示有時較緊、有時較鬆，隨後又稱「沒有啦」，並解釋自我健康監測定義，不認轉彎。

指揮中心在蔡英文家人確診後，宣布其相關接觸者須自我健康監測，但僅過4小時，指揮中心便公告可解除。而陳時中今日出席新竹市立馬偕兒童醫院揭牌典禮，有媒體問到他僅4小時就解除健康監測，遭質疑是政策遇到官員就轉彎？陳時中先是回應，「有時候轉彎比較緊，有時候轉彎比較鬆」，隨後又說「沒有啦」，並解釋僅有2種狀況需要做自我健康監測。

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陳時中指出，一種是「接觸到確診者的接觸者」，但若有戴好口罩、維持社交距離，就評估沒有感染風險，不會列入密切接觸者的範圍，但會請人把健康照顧好。

另一種是「確診者接觸者」，陳時中說明，接觸者本身要被隔離，但接觸者在無法判定PCR或確診情形、有空窗期時，就會請人先自我健康監測。等接觸者檢驗結果出爐，若為陽性，則可能被列入隔離範圍，若陰性就會解除。

陳時中強調，自我健康監測的人並非密切接觸者，而是希望在接觸者狀況還無法確定時，自己先注意健康，等情況確定時，就會解除或隔離。

不過日前與基隆市長林右昌接觸的教育部長潘文忠，也是接觸者的接觸者，卻被衛生局要求自我健康監測三天，遭質疑有雙重標準。陳時中也回應，潘文忠在和林右昌見面時，林的狀況未明，「等他明的時候就已經是居隔狀況了」，認為可能是地方衛生局解除的時間晚了點。