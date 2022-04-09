新北單日飆143確診　侯友宜叮嚀居家準備「防疫3寶」

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增442例本土確診個案，其中新北市新增143例，為全國最多。新北市長侯友宜下午在疫情記者會特別提醒民眾，除了需要時戴口罩外，應在家中準備好溫度計、酒精與漂白水，另應備齊慢性病藥物、退燒藥物等常備用藥，切記室內保持通風，若是生病，就待在家休息不外出。

▲新北市宣導民眾做好居家自我防疫。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說，提醒65歲以上長者要接種疫苗，除了中央補助第一劑至第三劑的500元超商禮券外，新北市民加碼接種第一劑、第二劑疫苗再加碼500元超商禮券，最高可以獲得1000元禮券。

侯友宜同時公布新北市居家照護關懷中心執行方案內容，未來將分為「生活關懷」和「健康照護」兩大系統，前者負責居家居隔訪查、垃圾清運、寵物照顧、學生關懷等任務，後者則負責居家送藥、醫療運送、遠距醫療等工作。

▲新北市宣導民眾自我防疫，包括居家及施打疫苗等措施。（圖／新北市政府提供）

衛生局長陳潤秋補充說明，接到個案後，病患首先會接到7大醫療醫院的電話，來評估他的狀況，接著分流為醫院、集中檢疫中心、居家照護，接著衛生所會協助病患設定APP、電子圍籬，並教他如何填寫每日3次的健康問卷，由醫療院所加以關懷。

陳潤秋說，若是病患途中身體不適，則可能由醫院透過遠端監測，由醫院主動聯繫，或者由醫院電洽負責醫院，隨後決定要繼續遠距通訊關懷、視訊診療或居家送藥，或者後送至集中檢疫所及醫院。

▼侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／翻攝ETtoday直播）