張安樂硬闖大甲媽祖管制區爆衝突　顏清標：這真的不好

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽遶境9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂身穿政黨服裝現身「搶轎」，警方先是上前勸說，並多次拍肩示意安撫統促黨員先離開，但對方仍不為所動，瞬間爆發推擠引爆3波衝突，造成員警3人受傷，有6名滋事者被逮；警政署長陳家欽10日到彰化分局表達肯定，並指示全案應依法偵辦並追究到底。

▲警政署長陳家欽與彰化縣警局長吳坤旭。（圖／記者唐詠絮攝）

警政署長陳家欽指出，今年大甲媽祖遶境，同仁非常辛苦，要特別呼籲遶境活動是一個很神聖的宗教活動，至於昨(9)日晚間20點30分，行經彰化市三民路302巷口時，有某些幫派黑道份子，意圖聚眾搶轎並衝撞警方，經警方立即以優勢警力強力壓制，針對滋事份子絕對不放過，並致贈慰勉金10萬元。

▲統促黨總裁張安樂。（圖／記者唐詠絮攝）

大甲媽祖鑾轎今天行進到南彰化，董事長顏清標戴著斗笠親自扶轎，針對昨晚張安樂現身與警方爆發推擠衝突，受訪時表示，媽祖是要熱鬧，卻發生鬧事風波「這真的不好」，也一再對隨行的香客勸說，天氣實在很熱，要大家務必心平氣和，且一定要將口罩戴好。

彰化警分局發現對方穿著特定政黨的服裝，也沒有持3OK卡、也沒有經過申請，形成另一種搶轎事件，在執法過程當中，包括彰化鐘姓副分局長在跟統促黨溝通時被推擠擦傷流血、三民路龔姓員警右眼角受傷、林姓員警逮捕丟水瓶不法份子時，右眼被辣椒水噴到，此事件中也造成地虎堂主吳金虎18歲女兒受傷送醫。

▲地虎堂主吳金虎女兒受傷跌倒。（圖／記者唐詠絮攝）

昨晚警方在現場逮捕6名嫌犯，訊後依妨害公務及妨害秩序罪，現行犯移送彰化地檢署，全案本局已報請彰化地檢署指揮偵辦，檢方最快在今天將傳喚張安樂到案說明。