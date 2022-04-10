大甲媽繞境變成大亂鬥！白狼帶隊「搶轎」　徐國勇說重話

記者皮心瑀／綜合報導

大甲媽遶境8日啟程，9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂現身，現場立刻爆發激烈衝突，還有人噴灑辣椒水，警方當場以現行犯逮捕6人，10日傳喚張安樂到案說明。對此，內政部長徐國勇下令，強勢執法不容遶境暴行，違法者嚴懲究辦。

▲▼張安樂帶人到現場，引起肢體衝突。（圖／記者唐詠絮攝）

有關9日衝突，警方現場了解，發現對方沒有鎮瀾宮的同意，穿著特定政黨的服裝，形成另一種搶轎，執法過程當中，彰化縣警副分局長還數度遭到推擠，對方在公然挑戰公權力。

徐國勇表示，因應中央疫情指揮中心的防疫規範，參與遶境的民眾均應接種3劑疫苗，並暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等儀式，然而特定政黨張姓總裁卻刻意漠視防疫規定，且恃眾強行闖入管制區，並推打彰化分局鐘姓副分局長，經該分局依法逮捕究辦。

徐國勇強調，已指示警政署務必強勢執法，針對衝撞員警的依妨害公務移送，而鬥毆鬧事者依妨害秩序罪移送，警政署也已立即通令各警察機關全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，針對不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，警察機關絕對堅持依法嚴懲嚴辦的立場，以安民心。