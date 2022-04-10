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白狼闖大甲媽管制區爆衝突！警亮「電擊槍+辣椒水」壓制　6人遭逮

記者閔文昱、唐詠絮／彰化報導 

大甲媽遶境8日啟程，9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂現身，身穿特定政黨服裝，形成另類「搶轎」，瞬間引爆現場衝突，彰化縣警副分局長也數度遭到推擠。對此，警方當場以現行犯逮捕6人，強調絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。

據了解，遶境隊伍9日晚間8點經過民生地下道，當下場面相當和平，沒有爆發任何衝突，鎮瀾宮董事長顏清標也出面表示，大家與媽祖同在，疫情期間要記得戴口罩。不料，白狼張安樂突然帶著隊伍現身，現場立刻爆發激烈衝突，還有人噴灑辣椒水，竹聯幫地虎堂堂主「虎哥」的18歲女兒也因此受傷送醫。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張安樂帶人到現場，引起肢體衝突。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

警方前往現場了解，發現對方沒有鎮瀾宮的同意，穿著特定政黨的服裝，一度想闖進管制區，形成另一種搶轎，執法過程當中，彰化縣警副分局長還數度遭到推擠，對方在公然挑戰公權力。為此，警方也拿出電擊槍，並針對鬧事人員噴辣椒水，隨後逮捕共6名滋事份子，將依妨礙公務偵辦。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，針對9日北港武德宮進香活動有民眾擅自駕駛警車進入廟前廣場部分，警政署表示，雲林縣警察局北港分局已立即循線查獲，並通知犯嫌到案說明，後續已要求該局針對武德宮前糾眾鬥毆的滋事者儘速釐清案情、尤其趁亂駕駛警車衝入人群之嫌犯，更應立即查明動機、真相，且依法嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

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