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社會 社會焦點 保障人權

遶境大亂鬥連環爆！　警政署下令嚴懲：以現行犯逮捕

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽繞境，聚眾鬥毆事件已發生不只一起。（圖／記者唐詠絮攝）

記者張靖榕／綜合報導

台中、雲林、彰化等地近日舉辦遶境活動，卻傳出多起聚眾鬥毆事件，警政署署長陳家欽9日下令各警察機關，全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事份子趁機擾亂社會秩序，要求遇不法行為，一律當場以現行犯逮捕，並堅持依法嚴懲嚴辦，以安民心。

警政署表示，大甲媽祖遶境進香是臺灣社會傳統的重要宗教文化活動，也因此每年均吸引熱情信眾共襄盛舉及湧入大批人潮與車潮，雖然各相關警局都投入大量警力，維持秩序與交通順暢，但因參與人數眾多，還需要靠主辦單位廟方和信眾的約束與自律，才能維持台灣良好的傳統宮廟文化。

北港武德宮進香活動9日發生民眾擅自駕駛警車闖入廟前廣場，警政署指出雲林縣警局北港分局已將犯嫌逮捕到案，已要求該局針對事件武德宮前聚眾鬥毆事件，盡速釐清案情，依法嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

這次繞境進香再遇疫情升溫，警政署也表示宗教集會活動遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規範，並要求相關參與活動者，都必須接種3劑疫苗，但指出「特定政黨張姓分子」故意漠視防疫規定，強行帶眾闖入管制區，還推打彰化分局鐘姓副分局長，已經該分局依法逮捕究辦。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張安樂帶人到現場，引起肢體衝突。（圖／記者唐詠絮攝）

大甲媽遶境8日啟程，9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂現身，身穿特定政黨服裝，形成另類「搶轎」，瞬間引爆現場衝突，彰化縣警副分局長也數度遭到推擠。警方當場以現行犯逮捕6人，也將傳喚張安樂到案說明，強調絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。

警政署強調，於疫情期間參與宗教集會活動更應落實遵守防疫規定，以維護自身及大眾的健康與安全。

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