籲市民踴躍施打第3劑疫苗追加劑　林右昌：增加防護力更減少重症

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（9日）公布國內本土病例新增442例，其中基隆新增39例，但要扣掉1例（案26447）為陰性誤報，實際是38例。基隆市政府今日舉行疫情記者會，市長林右昌針對疫情說明，目前本市居家隔離人數1780人、自主健康管理282人；目前陸續解除隔離，之前幾個群聚案也陸續結案，表示疫情逐漸穩定；全市社區篩檢站也持續進行。

今天CDC公布與基隆相關的案例有39例，但扣掉1例（案26447）是陰性誤報案件，實際上為38例。林右昌依序說明，與中正區某工地相關有9例（7例原匡列、2例新增）：案26435、26437、26438、26439、26605、26606、26608、26664、26730；與確診者接觸相關有4例：案26442、26448、26733、26735；物流群聚衍生家庭相關2例：案26612、26613；小吃店群聚衍生相關有2例：案26611、26436。

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某教會群聚衍生家庭相關1例：案26450；與某工程行相關1例：案26440；暖暖某麵店群聚家庭相關1例：案26449；崇右科大群聚相關1例：案26734；台北市忠孝敦化地下街練舞團2例：案26603、26731；台北市南港高工群聚案延伸的家庭群聚1例：案26444；台北市IKON TAIPEI夜店群聚相關3例：案26433、26607、26443；台北市確診者足跡重疊相關2例：案26609、26610；新竹確診個案延伸之家庭群聚相關3例：案26614、26615、26616；感染源待釐清6例：案26418、26434、26445、26446、26604、26732。



林右昌針對疫情狀況依序說明，與中正區某工地相關有9例，其中有7例是原匡列居隔的對象、2例是新增個案；原匡列居隔的對象7例是：案26435、案26439與之前確診者案25384是一家人；案26605、案26606與之前確診者案25531是一家人；另外是衍生至社區相關的案例有3例：案26437、26438與確診者案24174有密切接觸而遭感染。

還有1例案26730，是與確診案25910一起做工的工人，在匡列居隔間PCR陽性確診；新增的2例是案26608與案26664是一對母女家人，因接觸社區確診個案的造成的家庭群聚感染；與確診者接觸相關有4例，都是匡列局隔的對象，也都屬於家庭群聚；案26442是確診個案25541的家庭接觸者；案26448，是25534的爸爸；案26733，是26081的先生；案26735，是25919的女兒，都是在匡列局隔間確診。

物流群聚衍生家庭相關有2例：案26612和案26613是一家人，是原本被匡列居家隔離的對象；而在小吃店相關的部分有2例，案26436的老闆與老闆娘都確診，到醫院採檢PCR陽性確診；案26611他是確診個案23294的男朋友，在解隔離前的PCR採檢陰轉陽性確診，CT值為34.37。

與某教會群聚延伸的家庭群聚有1例，是匡列居隔中陽性確診案26450；與某工程行相關1例：案26440，個案自述曾與確診個案25546一同至台北用餐，並一同至基隆秀泰影城看電影，因為有密切接觸被匡列居隔，並安排至篩檢站呈陽性確診；與暖暖某麵店群聚家庭相關1例：案26449，是之前確診個案25127的先生，在匡列居隔期間發病確診；崇右科大群聚相關1例：案26734，與確診個案24895是宿舍室友，在安排解隔離前的採檢，陰轉陽性確診。

台北市南港高工群聚案延伸的家庭群聚1例：案26444在居隔期間發病陽性確診；台北市忠孝敦化地下街練舞團2例：案26731與案26603，是練舞團的團友；台北市某酒吧群聚相關3例：案26433、案26443、案26607因為接到該夜店有人確診，分別前往採檢後確診。

台北市確診者足跡重疊相關有2例：案26609與案26610，他們與確診個案26077是一家人，在匡列居隔期間發病，由父親偕同前往就醫採檢陽性確診；新竹確診個案延伸之家庭群聚相關3例，案26614、案26615與案26616，是一家人，4/4日全家與友人出遊，途經新竹拜訪親戚，後來接到親戚確診的消息，自購快篩試劑檢測，3人皆呈陽性反應，自行至社區篩檢站採檢PCR陽性確診。

感染源待釐清6例：都是因身體不舒服前往篩檢，目前已有初步方向，但還在進一步疫調當中。案26418，40多歲男性，因喉嚨不太舒服，自行快篩為陽性；案26434，50多歲女性，是保險業，自行購買快篩試劑陽性反應；案26445，20多歲女性，是報關行人員，到社區篩檢站PCR陽性確診；案26446，70多歲男性，是碼頭理貨員，就醫採檢後陽性確診；案26604，10多歲男性，是某高中的學生，就醫採檢後陽性確診；案26732，30多歲男性，自行至藥局購買快篩試劑檢測陽性。

林右昌指出，本市施打疫苗的情形，第1劑是82.8%、第2劑是78.6%，第3劑則是55.6%；他也呼籲，還沒有施打疫苗的民眾趕快施打，也希望民眾踴躍施打第3劑追加劑，以增加防護力，同時也減少重症發生。

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