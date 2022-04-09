　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

▲▼宜蘭縣0409確診案例。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣政府衛生局）

▲宜蘭縣今日確診案例。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣政府衛生局，下同）

記者黃品臻／綜合報導

今（9）日宜蘭縣新增10例本土個案，其中一起為舞蹈教室傳播鏈新增確診個案，雖此關聯案目前已經有漸漸收斂的情況，卻另外爆出一起新的家庭聚會染疫案件，已有9例確診。對此，宜蘭縣政府表示，疫調正在進行中，也正緊急匡列相關人員。

宜蘭縣政府今日在記者會上公布新增10例確診個案，其中一案（26725）與舞蹈教室有關，另外9例個案皆為另一新出現的群聚案件，詳細說明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

案26725是舞蹈教室確診學生案24338的30多歲媽媽，因陪病確診孩子而染疫，該案在小孩確診時，就已被匡列為居家隔離對象，當時檢測為陰性，最近由陰轉陽，Ct值為16.7。

值得注意的是，舞蹈教室傳播鏈已有收斂情況，縣長林姿妙對此在臉書發文表示，「感謝所有醫護團隊與鄉鎮市公所清潔隊員的努力，在最短的時間內完成篩檢與清消作業，守護縣民的健康安全！」

▲▼宜蘭縣舞蹈教室傳播鏈。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣政府衛生局）

▲宜蘭縣舞蹈教室傳播鏈已逐漸趨緩。

案26601、案26602、案26728、案26729、案26932，以及尚未有案號的4名確診者，皆為新增群聚案中染疫的病例，相關人員曾於4月3日一起在家中聚會、用餐，後分別發病並確診。

縣府表示，該場聚會共有15人，其中已有6人確診，確診者在聚會結束後把病毒帶回家中與職場才又擴散，9名確診者的Ct值介於13.4到30.3之間，目前疫調正在進行當中，也緊急匡列相關人員。此外，9名確診者中，有就讀某國小及某幼兒園的孩子，因此某國小一班級停課、某幼兒園全園停課，縣府也緊急在某國小等地設置快篩站，呼籲家長盡快帶著孩子前往篩檢。

▲▼宜蘭縣新群聚案。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣政府衛生局）

▲宜蘭縣新群聚案。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
55歲美魔女滾床水電工　遭起底是「黑澀會美眉媽媽」
下週變天剩15度！2號颱風生成時間曝光
13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看
快訊／台南狼師抓到了！　逃2個月台中落網
宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」！　神轎秒焦黑
桃園68處足跡曝光！　饗食天堂、石二鍋、夜市
23歲華裔名媛場場坐NBA第一排！　「合照詹姆斯」超狂身分起
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看

桃園今+41　校園銀行傳播鍊持續延燒...龜山職場一日狂增16例

下週變天剩15度！估這天「馬勒卡轉中颱＋2號颱梅姬生成」

宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

花蓮+24超商店員再傳19人！　僅足跡重疊就確診...2歲童也染疫

龜山科技大廠爆移工群聚！1人快篩陽追出16確診　438人剉咧等

桃園68處足跡曝光！世紀帝國KTV、饗食天堂、石二鍋、夜市入列

守護師生安全　黃偉哲：台南建立補習班落實防疫SOP

桃園再增2條不明傳播鍊！某營區3染疫　他有症狀就醫採檢確診

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看

桃園今+41　校園銀行傳播鍊持續延燒...龜山職場一日狂增16例

下週變天剩15度！估這天「馬勒卡轉中颱＋2號颱梅姬生成」

宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

花蓮+24超商店員再傳19人！　僅足跡重疊就確診...2歲童也染疫

龜山科技大廠爆移工群聚！1人快篩陽追出16確診　438人剉咧等

桃園68處足跡曝光！世紀帝國KTV、饗食天堂、石二鍋、夜市入列

守護師生安全　黃偉哲：台南建立補習班落實防疫SOP

桃園再增2條不明傳播鍊！某營區3染疫　他有症狀就醫採檢確診

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

本土最狂助攻王來了　林韋翰主場首秀狂飆16助攻大喊爽

1現象害的！五星飯店「排人龍等入住」　10年員工嘆：掃不出來

休旅疑右側超車撞違停賓士　180度翻肚躺地駕駛幸僅擦挫傷

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

山藥是澱粉！一圖看10種偽蔬菜　營養師嘆「別被騙」：熱量飆4倍

福特「小改款Kuga」最新諜照曝光　車頭清楚樣貌、臨近上市階段

以為要出去玩嗨炸！　小白犬認出「地獄風景」變臉：快...快迴轉

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台16縣市189校停課防疫

快訊／台中本土確診+7 足跡遍及好市多、春水堂

本土確診數狂飆　陳時中最新說明

本土週增千例　醫預測「疫情失守」：雙北案例湧向1縣市

今年首颱馬勒卡將轉彎　明溫差10°C

90多歲婦沒打疫苗　染疫3天後過世

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

台南市確診+6　足跡：三井outlet、正忠排骨入列

快訊／宜蘭+10！　奕順軒、諾貝爾奶凍等場所入列

更多熱門

相關新聞

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

屏東縣政府今(9)日公佈14例確診個案，其中九如鄉天上人間小吃部因高雄市確診案號「25601」曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，共3男6女確診，出現縣內史上最多一次群聚感染；據老司機表示，這家店的服務小姐，屬於聯合國，有本土小姐及越南籍等女子，生意雖然很不錯，但是轄內警方列入重點臨檢場所，因此曾換過多次負責人。

桃園又爆移工群聚+16！438人剉咧等

桃園又爆移工群聚+16！438人剉咧等

桃園再增2條不明感染源！某營區+3

桃園再增2條不明感染源！某營區+3

飆破422例「升三級機率激增？」 網答案一致

飆破422例「升三級機率激增？」 網答案一致

確診輕症後居家隔離可領給付？　勞保局：需與指揮中心確認

確診輕症後居家隔離可領給付？　勞保局：需與指揮中心確認

關鍵字：

宜蘭縣林姿妙疫情確診個案舞蹈教室家庭聚會群聚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

Mazda不叫馬自達、正確為松田

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

更多

最夯影音

更多
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面