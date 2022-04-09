宜蘭舞蹈班消停！新群聚案「暴增9例」　國小班級、幼兒園停課

▲宜蘭縣今日確診案例。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣政府衛生局，下同）

記者黃品臻／綜合報導

今（9）日宜蘭縣新增10例本土個案，其中一起為舞蹈教室傳播鏈新增確診個案，雖此關聯案目前已經有漸漸收斂的情況，卻另外爆出一起新的家庭聚會染疫案件，已有9例確診。對此，宜蘭縣政府表示，疫調正在進行中，也正緊急匡列相關人員。

宜蘭縣政府今日在記者會上公布新增10例確診個案，其中一案（26725）與舞蹈教室有關，另外9例個案皆為另一新出現的群聚案件，詳細說明如下：

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案26725是舞蹈教室確診學生案24338的30多歲媽媽，因陪病確診孩子而染疫，該案在小孩確診時，就已被匡列為居家隔離對象，當時檢測為陰性，最近由陰轉陽，Ct值為16.7。

值得注意的是，舞蹈教室傳播鏈已有收斂情況，縣長林姿妙對此在臉書發文表示，「感謝所有醫護團隊與鄉鎮市公所清潔隊員的努力，在最短的時間內完成篩檢與清消作業，守護縣民的健康安全！」

▲宜蘭縣舞蹈教室傳播鏈已逐漸趨緩。

案26601、案26602、案26728、案26729、案26932，以及尚未有案號的4名確診者，皆為新增群聚案中染疫的病例，相關人員曾於4月3日一起在家中聚會、用餐，後分別發病並確診。

縣府表示，該場聚會共有15人，其中已有6人確診，確診者在聚會結束後把病毒帶回家中與職場才又擴散，9名確診者的Ct值介於13.4到30.3之間，目前疫調正在進行當中，也緊急匡列相關人員。此外，9名確診者中，有就讀某國小及某幼兒園的孩子，因此某國小一班級停課、某幼兒園全園停課，縣府也緊急在某國小等地設置快篩站，呼籲家長盡快帶著孩子前往篩檢。

▲宜蘭縣新群聚案。