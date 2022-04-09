封城亂象頻傳！「上海副市長哽咽」登微博熱搜　網：我也想哭

▲上海市民發出的 求救文，不過目前已被刪除。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海5日宣佈不解封，繼續實施封控管理，不少市民陷入食物短缺的境況，另外也相繼出現就醫難、母子分離等問題。上海市副市長今（9）日在新聞發佈會上哽咽，稱會盡全力改進不足。不過許多網友並不買單，「哭有用的話，我也想哭」。

▲上海市副市長今日在記者會上哽咽，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

上海今早舉行疫情防控新聞發佈會，上海市副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明表示，「對於大家反映的問題，發出的呼聲，我們感同身受，很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進。」

宗明在會上哽咽並指出，疫情防控現在到了最關鍵的時刻，容不得有絲毫松勁，「我們繼續要少流動、嚴管控，以最快的速度阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。 」

▲評論區內的留言。（圖／翻攝自微博）

「上海副市長哽咽發言」的話題今日登上微博熱搜，閱讀量達到4.8億。大批網友留言，「哭有用的話 我也想哭，物資在哪裡，解封之日在哪裡！」、「北上廣不相信眼淚」、「開始表演了」。其中一則「大家都理解一下，你們不過是缺吃少喝，人家領導可是實打實的道歉啊」的評論有超過4.3萬人按讚。

不過也有人呼籲「信任政府」，「每個人都應該有感恩的心吧，一線的工作人員確實不易啊。希望上海盡快控制住疫情盡快恢復正常的生活」、「上海加油」、「現在這種之後互相責難沒用意義，還是團結一致先熬過去」。

據上海當局通報，8日新增本土確診1015例、本土無症狀感染者2萬2609例，累計新增2萬3624例，其中420例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，301例確診病例和2萬1853例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。