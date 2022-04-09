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全國追緝奏效！猥褻30女童　台南狼師逃亡2個月大樓停車場落網

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾獲資深優良教師獎的台南市張姓前國小教師，2017年至2018年間多次利用假日對任職小學的1名女童，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，一、二審判刑4年10月，案經上訴最高法院駁回定讞，未料他入監前落跑被通緝，台南市善化分局警方9日下午在台中將張嫌查緝到案，全案依法解送歸案。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警善化分局指出，狼師張嫌任國小教師期間涉嫌猥褻30多名女童，案經最高法院於2021年11月判處4年10月徒刑，但他未向南檢報到服刑，竟逃亡被通緝。經查張嫌前於2019、2020年因妨害性自主案分別經善化分局、新化分局、婦幼警察隊移送，經判決確定後，因未到案入監，於2022年1月26日遭台南地檢署通緝。

本案因未符合法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」之「特定刑事案件」規定（判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑確定，且有事實足認該受刑人有逃匿之虞者），台南地檢署於判決定讞後亦未啟動「防逃機制」，故在判決確定前，張嫌即已逃亡。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局8日上午召開專案會議，指定善化分局主政查捕逃犯，刑事警察大隊、婦幼警察隊、新化、玉井分局協助偵辦，案經專案小組運用大數據分析，全面清查張嫌交往關係等資訊，於4月9日下午2時許在台中市北屯區某棟大樓地下一樓停車場，將張嫌查緝到案，全案依法解送台南地檢署歸案。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南地檢署通知張男未到案後，已經於1月27日則已發布通緝，並指揮警方全力追緝中。張男曾獲20年資深優良教師獎，被控於2017、2018年間在國小擔任教職，且為女童班級導師，多次於例假日、寒暑假期間，要求她到校練習字音字形及國語演說比賽，以幫女童擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸其下體及親吻臉頰、嘴巴，違反其意願方式，強制猥褻得逞10次。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，刑事部分判刑4年10月，但他入監前落跑被通緝，台南市警方於9日下午在台中工地將他緝獲移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家長報警提告，一審認定張男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共10罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，張男不服上訴，直至2021年11月，最高法院駁回上訴確定。

據了解，曾獲得資深優良教師獎的國小張姓男老師，被台南市教育局列為永遠不得擔任教育人員而丟失教職，且與妻子離婚擔任臨時工。台南市教育局指出，該案發生於2018年以前，教育局於2019年3月獲悉後，隨即責成學校啟動調查，並於查證確實後立即於同年5月依法解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得擔任教育人員，同時撤銷該員優良教師頭銜。

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