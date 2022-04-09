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遊客最愛2縣市變色「確診地圖曝光」！最強淨土：南投續守0確診

▲▼ 。（圖／疾管署「本土病例地理分布」）

▲新北確診數逼近千人 。（可點圖放大／疾管署網站）

網搜小組／劉維榛報導

今（9）日本土飆442確診個案，分布於17縣市，統計今年已有3472人染疫。疾管署「本土病例地理分布」顯示，新北確診數998例逼近千例、接著是桃園681例，值得注意的是，宜蘭與台南顏色又深一階，確診數皆為55例。

今日442例個案中，分布於新北市143例，臺北市95例，桃園市41例，基隆市 39例，高雄市38例，花蓮縣24例，屏東縣14例，宜蘭縣10例，嘉義縣9例，新竹縣8例，臺中市7例，臺南市6例，彰化縣3例，苗栗縣2例，新竹市、雲林縣及嘉義市各1例。相關疫情調查持續進行中。

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從確診縣市地圖可見，宜蘭與台南顏色又深了一階，且該兩縣市是遊客最愛之一，另外，本島依舊是南投縣「0確診」；至於外島，連江縣和澎湖縣也努力繼續守住該片淨土。

▲228連假台南熱情好天氣，許多遊客迫不及待興高采烈直奔走訪台南，再加上高鐵台南站旁甫開幕的三井OUTLET正式營運，台南人瘤旺旺來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲許多民眾最愛去台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝）

對於精神科醫師沈政男在臉書警示，本土須注意「8日有六例是台北相關，而未來最可能的劇本就是雙北案例湧向基隆，讓疫情失守」、「桃園跟基隆一樣，必須把自己守好！不要讓雙北疫情影響在地鄉親。」

對此，稍早記者會上，指揮官陳時回應，周遭縣市都有可能會有這樣的渲染性，並強調「要這樣觀察，不如直接觀察台北跟新北狀況就好，周遭都還是要注意。」

4月本土病例統計（截至今日共2285例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例

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