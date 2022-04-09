單日飆破422例「升三級機率激增？」 網答案一致：會暴動

記者邱晟軒／綜合報導

國內今（9日）新增442例本土確診個案，另新增5人中重症、1人死亡。儘管指揮中心指揮官陳時中曾多次強調，面對高傳播力的Omicron「原來的警戒標準已不適用」；不過仍有部分民眾，眼見本土確診數字持續攀升，嚇得擔憂發問「升三級的機率有多高啊？」

指揮中心今指出，今日442例個案中，分布於新北市143例，臺北市95例，桃園市41例，基隆市 39例，高雄市38例，花蓮縣24例，屏東縣14例，宜蘭縣10例，嘉義縣9例，新竹縣8例，臺中市7例，臺南市6例，彰化縣3例，苗栗縣2例，新竹市、雲林縣及嘉義市各1例。相關疫情調查持續進行中。

有一名網友今在批踢踢八卦板以「破400例了，升三級的機率是？」為題發文表示，單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例，即達到三級警戒標準；然而若本土病例快速增加 (14天內平均每日確診100例以上)，且一半以上找不到傳染鏈，即達到四級警戒標準。

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該網友表示，今天本土單日確診破400例，新增1死，我相信恐慌仔絕對有資格開始恐慌了，先不要說四級好了，照這幾天確診數來看，「升三級的機率有多高啊？」

▲本土疫情持續攀升！有民眾擔憂防疫警戒會重返三級。（圖／達志影像／美聯社）

文章一出，立刻引起網友一面倒回應，「0」、「機率為零」、「醒醒吧，破4000都不會升」、「0，洗洗睡吧」、「爛問題要問幾遍」、「0％，共存風向，誰再升3級」、「0，不要再問了」、「0％無誤」、「0啦！重症率這麼低升三級幹嘛」、「0，粗暴問題別再問了」、「0！升下去絕對暴動」。

不過，也有網友認為若重症、死亡數據飆高，可能會升回三級警戒，「死亡率提高才有可能」、「一天重症破200可能有機會」、「警戒標準改成死亡人數，每天感染死百人才有可能升級」、「確診死掉突然飆高才有可能」。

針對國內防疫策略該是共存或清零？總統蔡英文（6日）說明，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；同時，也不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情管控。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也鬆口坦言，台灣疫情現況「清零已經是不可能」，未來一步步走，必然會與病毒共存，這段時間的努力是不要讓病毒爆發指數性成長，否則對社會壓力會太大。至於是否考慮升級？陳時中近日也多次強調，Omicron傳播力高，「原來警戒升降級標準，現在已不適用也不使用」。

▼0409確診地圖。（圖／指揮中心）