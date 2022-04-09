北市貴族名校幼兒園1生確診　300學童4／17前停止到校

▲台北市私立復興中學幼兒園有一名學童確診。（圖／取自學校官網）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，各級學校確診個案也連環爆，今天（9日）傳出台北市私立復興實驗高中幼兒園有學童確診，復興高中校長吳志弘接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實此事，他說，昨天接獲通知幼兒園一名學童確診，為了幼兒著想而拉高防疫規格，所以10個班、共300名幼兒園學童在4月17日前停止到校，全數改為線上教學，但中小學則不受影響。

本土疫情持續延燒，今天暴增442例本土個案，再度刷新今年以來單日新高，而校園確診個案也是燒不停，繼北科大因為兩名學生確診，宣布即日起到4月13日全校採遠距教學，北市大安區的私立復興高中幼兒園也傳出有學童確診，該校校長吳志弘稍早也向《ETtoday新聞雲》證實此事。

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▲台北市私立復興中學幼兒園有一名學童確診。（圖／取自學校官網）

吳志弘指出，昨天接獲通知，有一位幼兒園學童確診，據了解，是被該生就讀幸安國小的哥哥、姊姊接觸後染疫，依照市府規定，一人確診應該是一般停課，但由於有2個幼兒園班級學童共用洗手間，還有上周共有6位老師及園長都到該名確診學生的班級觀課，在經過與家長溝通協調後，拉高防疫規格，幼兒園10個班級共300名學童在17日之前全面停止到校，這段期間則全數改為線上教學。

不過，吳志弘表示，因為幼兒園學童與學校的中小學活動區域不同，所以中小學仍維持到校上課，後續則會配合政府更新規定進行。